Miroslav Macek: To jen, abyste se po volbách nedivili...

reklama

Podle listu The Guardian dozorčí rada Mety (facebook a instagram) doporučuje revidovat pravidla týkající se zobrazování ženských ňader, a to na základě stížnosti amerického transgender páru, jehož příspěvky byly zablokovány.

Dozorčí rada uvedla, že politika moderování příspěvků je založena na binárním pohledu na pohlaví a rozdílu mezi mužskými a ženskými těly, takže je třeba ji změnit.

Dodávám:

Alespoň k něčemu je to bláznovství dobré…

***

Americká ministryně financí Janet Yellenová oznámila politikům kongresu, že dluhový limit USA ve výši 31,4 bilionu dolarů byl ve čtvrtek dosažen a je zapotřebí jej zvýšit.

Co myslíte, jak se takový dluh dá reálně splatit? Ať žije válka, zvláště když za nás krvácejí jiní!

***

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 8% Nepřestřelil 92% hlasovalo: 11693 lidí

Představitelé devíti evropských zemí včetně Česka se ve čtvrtek zavázali k pokračování vojenské pomoci Ukrajině. Tallinnský závazek počítá s poskytnutí tanků, protiletadlové a protiraketové obrany a další hloubkovou přesnou palbou umožňující zaměřování ruských logistických a velitelských uzlů na okupovaném území. Cílem je zajistit vítězství na bojišti už letos.

Ze společného závazku, jehož znění publikovalo na svých stránkách estonské ministerstvo obrany, vyplývá, že dokument podepsali ministři obrany Estonska, Velké Británie, Polska, Lotyšska, Litvy plus zástupců Dánska, České republiky, Nizozemska a Slovenska.

Na jednání v Tallinnu byli přítomni rovněž představitelé Německa a Španělska, ti však podle všeho závěrečný dokument nepodepsali.

Tolik zpráva. A nyní kontrolní otázka: dá se porazit atomová velmoc?

***

V roce 2022 dosáhla inflace v Německu 7,9%, nejvýše v poválečné historii. Ceny elektřiny vzrostly o 20,1% a plynu o 26,8%. Ekonomové očekávají, že v lednu a únoru inflace opět zrychlí.

***

Slova k zapamatování - Vitalij Ginzburg na Forum 24:

Rusko se stáhne z Ukrajiny, ale bude tvrdit, že nad NATO vyhrálo.

***

Z analýzy Parlamentních listů. To jen, abyste se po volbách nedivili…

Generálu Pavlovi vypršel mandát předsedy vojenského výboru NATO v červnu 2018. Rok a půl poté, v prosinci 2019 byl zaregistrován zapsaný spolek Pro bezpečnou budoucnost, v jehož rámci začal Pavel působit, objíždět republiku a veřejně se vyjadřovat. Projekt byl označen jako Spolu silnější a právní subjektivitu mu dával právě zmíněný zapsaný spolek.

Již tehdy se začalo mluvit o tom, že spolek je jakýmsi předstupněm k oficiálnímu oznámení kandidatury, přestože tehdy to ještě Pavel odmítal přiznat. Spolek i jeho projekt Spolu silnější stále existuje a na svých webových stránkách nabízí základní informace. Nikoli však o jeho zakladatelích.

Není přitom nikterak složité při hledání ve spolkovém rejstříku všechna jména dohledat. Daný spolek před více než třemi lety spolu s Petrem Pavlem založili následující tři muži: Petr Kolář, Radko Hokovský a František Vrabel.

Kolář v současné době již několik let pracuje pro americkou lobbistickou společnost Squire Patton Bogs v pozici senior advisor. Možná právě to je důvodem, proč jak ve výše uvedené neziskovce, tak v generálově volebním štábu nikde oficiálně nefiguruje. Squire Patton Bogs má vliv po celém světě a ve Spojených státech amerických je řazena mezi top tři lobbistické firmy s tím, že dokáže zařídit prakticky cokoli.

Další ze zakladatelů generálova spolku je Radko Hokovský. Ten se dostal do širšího povědomí coby ředitel politické neziskovky Evropské hodnoty. Funkci po něm převzal Jakub Janda. Tuto organizaci netřeba široce představovat, nejvíce se „proslavila“, když před lety začala sestavovat tzv. seznamy dezinformátorů a jejich představitele bez hmatatelných důkazů některá média označovala jako šířící dezinformace a propagandu. Hokovský řídil Evropské hodnoty v době, kdy ParlamentníListy.cz odhalily podivný systém jejich financování přes několik dalších neziskovek s tím, že touto formou k nim dotekly peníze i od známého miliardáře ovlivňujícího světové dění George Sorose.

Posledním ze čtyř zakladatelů Pavlova spolku byl František Vrabel, médii označován jako datový analytik a zakladatel společnosti Semantic Visions. Vrabel se prezentuje jako tzv. odborník na dezinformace a patří mezi nejtvrdší zastánce vypínání webů, které prý šíří propagandu. Opakovaně prohlašuje, že „vypínání webů je správná cesta“, protože „otravují naši demokratickou společnost“.

***

Václav Klaus:

Jisté zbožštění ústavy, jehož jsme v dnešní době při všem jejím známém vyprazdňování svědky, předpokládá plnou suverenitu země, což v našem případě vzhledem ke členství v Evropské unii určitě neplatí. Členství v EU relativizuje význam jakékoli národní ústavy. To je ještě zesíleno tím, že se nacházíme v éře, v níž je pro evropské elity existence národních států nepříjemným, nechtěným, a – jak doufají – jen dočasným reliktem minulosti. To bychom měli v našich diskusích na toto téma vytknout před závorku. A netvářit se, že tomu tak není.

***

Štěpán Benda odpověděl člověku, ktrý mu napsal, že mu jde jen o sebe samého, a že není schopen si spočítat „pro a proti“ jednotlivých kandidátů a jít volit toho, který zabrání, aby se dostal k moci "psychopat posedlý mocí":

"Víte, pane Kaipr, ono mi nestačí jako Vám pouze sčítat ty pro a proti jednotlivých kandidátů. Já jsem jako správný demokrat i pozorovatel toho, kdo toho kterého kandidáta a především JAKÝM ZPŮSOBEM podporuje. Je jasné, že v každém volebním táboře jsou lidé takoví a makoví. Co mě ale odpuzuje na lidech, kteří by se mnou společně dali Pavlovi svůj hlas, je ta FANATICKÁ, FAŠISTICKÁ NENÁVIST vůči Babišovi, kterou jsem nikdy nechápal a především nechápal, kdo je jejím nositelem. V těch zemích, v kterých jsem padesát let žil, jsem samozřejmě zažil leckterou volební kampaň, z nichž některé byly hodně ostré. Když ale nechám stranou mimoparlamentní opozici a teroristické útoky na demokracii, ať již byly vedeny zprava anebo z leva, tak jsem NIKDE, opakuji NIKDE nezažil podobnou zběsilost a především PODLOST vůči politickému protivníkovi, jako v České republice. Někdy si říkám, jakých slovních výronů jsou antibabišovci schopni a vidím tam jasně NSDAP a SA trupy Výmarské republiky. Tady jim říkám svazácké trupy. Já vím, pane Kaipr, vy nejste jeden z nich, ale Vy mi teď de facto říkáte, že je Vám každý hlas dobrý. Dokonce i ten můj a apelujete na mou zodpovědnost občana. Ale i to je farizejství a nedemokratické chování. Protože, kdybyste byl opravdu demokrat, tak byste jednoduše vyžadoval, abych šel k volbám a volil svého kandidáta, podle své vlastní svobodné vůle. Vy se chováte jako svazák, který mě chce dotlačit k volební urně a odevzdání svého hlasu, sice ne nějaké Národní frontě, ale kandidátovi Vašeho tábora. Anebo opravdu chcete, abych volil Babiše? Ale já pochybuji, že Vy demokratický význam a IMPETUS toho, co tady píšu, opravdu pochopíte. Protože ta vzdálenost, která nás dělí, je vzdálenost celých našich životu v naprosto rozdílných politických poměrech."

Psali jsme: Miroslav Macek: Jsou přisátí ke státnímu žlabu, podle toho volí Miroslav Macek: Ministr Síkela aneb Dezinformace jako prase Miroslav Macek: Bez občanů B by si občané A nespravili ani tekoucí záchod Miroslav Macek: Nikdy se neptej, komu zvoní hrana. Tobě zvoní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama