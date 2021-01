Miroslav Macek: Zamknout do lockdownu kopce a les, to už je vyšší level, páni profesoři...

reklama

Řekl bych, že je o otevření skiareálů rozhodnuto. I když o tom vláda bude ještě ve čtvrtek jednat. Lidi si to vynutili, a je to dobře. Anarchie, poničené sjezdovky, odpadky, naděláno kolem, provoz bez dohledu, to je důsledek sociální konstrukce PES a provázaných opatření.

Odmítám nadvládu vědců, kteří neumí do svých vzorečků započítat normální úvahu, co se stane na horách, když tam na zimu "vypnou" normální provoz.

Zavřít penziony a poslat tam hlídat policii je snadné, ale jak zamknout do lockdownu kopce a les, to už je vyšší level, páni profesoři.

Čtenář glos T. L. mi napsal:

Zde je přepis části mého telefonátu s Krajskou hygienickou trasovací službou (nevím, jestli je to správný název ale tak nějak se mi slečna na druhém konci představila)

KHS: volám Vám, protože jste měl v poslední době kontakt s člověkem pozitivně testovaným na Covid. Víte o Vašem kontaktu?

Já: Ano vím, je to moje manželka

KHS: Vztahuje se na Vás karanténa a musíte na PCR test. Pokud bude pozitivní, musíte zůstat v karanténě dalších 15 dní.

Já: Když nemám žádné příznaky, mohu na procházku do lesa?

KHS: Ne to nemůžete

Já: Nemohu tedy na čerstvý vzduch a musím sdílet byt s nemocnou manželkou?

KHS: Ano

Já: Nepřipadá Vám to nesmyslné?

KHS: Bohužel pane, my ty pravidla netvoříme

Zavěsil jsem, podal manželce zázvorový čaj a šel do lesa.

