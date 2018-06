Miroslav Novák: Pravděpodobnost oslabení koruny nad hladinu 26 CZK/EUR vzrostla

V bankovní radě ČNB na dnešním zasedání převážil názor zvýšit úrokové sazby, a to konkrétně hlavní úrokovou sazbu 2T REPO o 0,25 procentního bodu na 1,00 %, lombardní úrokovou sazbu o 0,50 procentního bodu na 2,00 % a diskontní sazbu ponechat na úrovni 0,05 %. Zvýšení úrokových sazeb je v souladu s mým i s tržním předpokladem.

Jako hlavní důvody, které vedly bankovní radu ke zvýšení sazeb, lze téměř s jistotou zmínit slabší korunu, přehřívající se pracovní trh včetně rychlého růstu mezd a celkově i kumulaci proinflačních tlaků v české ekonomice. V podstatě se jedná o tytéž důvody, které zmiňovali členové bankovní rady během května a června.

Klíčovou otázkou nyní je, jak moc je ČNB ochotná zvyšovat sazby ve druhé polovině letošního roku. Čistě hypoteticky, pokud by se kurz koruny k euru udržoval i ve druhé polovině roku především v rozmezí 25,50 – 26 CZK/EUR, tak by ČNB měla do konce letošního roku prostor dokonce ještě ke dvěma zvýšením sazeb v souhrnu o 0,50 procentního bodu.

Rozhodnutí ČNB se promítlo do okamžitého posílení koruny vůči euru a koruna krátce posílila pod hladinu 25,70 CZK/EUR. Opravdu výrazné zisky si však koruna zatím připsat nedokázala. Z aktuálního vývoje koruny je evidentní, že česká měna je v tuto chvíli přeci jen významněji ovlivňována globálními vlivy jako je vývoj na trzích emerging markets, než domácími faktory. A působení vnějších vlivů není schopna zvýšením sazeb plně eliminovat ani ČNB. Bez ohledu na dnešní zvýšení sazeb ČNB se tak pro nadcházející dny a týdny stále více zvyšuje pravděpodobnost, že koruna vůči euru oslabí a zamíří nad hladinu 26 CZK/EUR.

