Oldřich Rambousek: Kandidatura doktora Josefa Skály na prezidenta republiky. Je to vhodný kandidát?

Josef Skála se narodil 27. května 1952. Do KSČ vstupoval již v 18 letech a tedy své politické zkušenosti získával již od poměrně mladého věku. V roce 1975 promoval na Univerzitě Karlově, kde studoval žurnalistiku. Pracoval jako novinář, funkcionář strany a pedagog. Nutno též připomenout, že studoval vysokou školu politickou na katedře marxismu-leninismu a obhájil v roce 1980 svou kandidátskou disertační práci. Díky tomu, že studoval politickou školu, tak má hluboké ideologické znalosti a velmi dobře chápe rozdílnost politiky vedené v jistém ideologickém kontextu a politiky vedené takzvaně komerčním způsobem, jak je běžné v současnosti. Překvapuje mě však, že své znalosti politické a ideologické, nedokázal za ta léta v KSČM implementovat do politiky strany. Musel vidět i vědět, že komercionalizace a liberalismus v KSČM má za následek její zneviditelňování a její postupný úpadek. Mrzí mě fakt, že do dnešní doby doktor Skála neuvedl jména těch členů strany a především ÚV, kteří razili směr komercionalizace a liberalismu. Tyto lidi já osobně považuji za zrádce strany, lidu a dělnické třídy a bylo by velmi dobré, aby tato jména spatřila světlo světa. Doktor Skála tyto lidi osobně zná a myslím si, že by bylo přínosné odhodit konečně masku politické korektnosti a říci narovinu jak se věci měly a mají. Říci veřejně jména těch, kteří ti Josefe házeli klacky pod nohy a tvrdě blokovali tvou politickou činnost. Já chápu, že komunistická politika se musela změnit a musela udělat jakýsi upgrade, nicméně aby bylo zasaženo do základních filozofických tezí, které byly vypracovány Marxem a Engelsem? To je zrada myšlenky i politiky. Marxismus byl odsunut do pozadí a byl postupně nahrazován liberalismem, neřku-li neomarxismem, což má pro stranu a její politiku smrtící dopady. To ti Josefe nevadí?

Josef Skála je i podnikatelem, což je v rozporu s komunistickou ideologií a v tomto směru jsi na tom stejně jako Vojtěch Filip. Ty necítíš ten rozpor? Firmy jako Elixtrade, Comexport, LuxRe, Montprefa, SaneForest jsou spojené se tvým jménem soudruhu. Musím však poznamenat, že tyto zkušenosti z podnikatelského prostředí nejsou k zahození, neboť osobně jsem zastáncem Čínského modelu společenského řádu a ekonomického systému, jenž z Číny udělal ekonomickou velmoc. U Číny funguje systém na duálním principu-tedy kapitalismus a socialismus vedle sebe ve vyváženém poměru sil a pod vedením komunistické strany. Tedy systém je v rovnováze a tak by to mělo být, přičemž společenský řád Číny nijak netrpí-ba naopak. Že vy jste to u nás soudruzi nezavedli.

Moc se o tom nemluví, ale pokud mám dobré informace, tak jsi byl veden ve svazcích STB, jakožto ideový spolupracovník. Není to nic špatného a navíc-takových bylo. Škoda jen, že neznáme jména těch, jejichž svazky nechal kdysi Richard Sacher urychleně skartovat. To bychom se dozvěděli věci. Dost možná na Havla, Klause, či Schwarzenberga. Já osobně si vážím toho, že jsi komunistou byl a ve velmi odlehčené formě jsi jím i zůstal. Nepřevlékl jsi kabát jako mnozí jiní a nevymlouval ses na pomýlenost, či jiné blbosti jako pan Svěrák, Dlouhý, Paroubek nebo v SSM pan Kalousek.

Myslím si, že by jsi mohl k tomuto mému textu zaujmout nějaké stanovisko a mohl by si lidem konečně říci to, na co již léta čekají. Určitě by ti to neuškodilo a být loajální s KSČM už jaksi postrádá smysl. Ta strana bez radikálních změn a radikálního řezu v této podobě zanikne. Ty už přeci nemáš dnes co ztratit. Ty můžeš jen získat. Můj hlas už nyní a dopředu máš a to, že mou osobu mnoho příslušníků KSČM zrovna nemiluje neřeš. Na má slova téměř vždy došlo a to je žere.

