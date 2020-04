Oldřich Rambousek: Nezaměstnanost vyletí vzhůru, lidé půjdou žebrotou... Hrozí porušení sociálního smíru?

reklama

Jako původce krize bude označován koronavirus, a to zcela účelově, protože koronavirus nelze potrestat nebo se mu pomstít, a skuteční původci zůstanou skryti. Kapitalismus běžný občan také potrestat nemůže, ale je dost dobře možné, že nezaměstnanost a bída konečně dostanou lidi do ulic a vyvstane možnost svržení kapitalismu a vyrovnání účtů s pány kapitalisty. Mohlo by dokonce dojít k rozbití struktury takzvaně mocných, kteří bezesporu stojí za tím, že lidé jsou nuceni otročit a umírat při záměrně vyvolaných epidemiích. Všichni ti lidé, kteří dosud zemřeli na koronavirus, jsou vlastně mučedníci a oběti zlovůle kapitalismu a nic na tomto faktu nemění ani to, že planeta Země je přelidněná a že je nutno snížit populaci, o čemž se poměrně hodně hovoří zhruba od roku 2000.

Jedni říkají, že koronavirus byl vyvinut Američany, jiní zas, že Číňany. Ono to však takhle říci nejde, protože to neodráží realitu. Je de facto lhostejné, kdo tento virus vyrobil a vypustil. Daleko důležitější je fakt, na čí zadání byl virus vyvinut, kdo to celé financoval a komu to má přinést užitek. Kdyby se mělo jednat o Čínu či USA jako o jednotlivé země, tak by škodily především sami sobě a lidé by u nich tolik neumírali. To je ve výsledku nelogická hovadina, neboť stát jako takový na takovéto akci nemůže vydělat. Je tedy jasné, že akce koronavirus není záležitostí jakéhokoliv státu (myšleno jako původce), ale nějakého nadnárodního subjektu či světové mocenské elity. Nutno však říci, že mezi světovými mocenskými elitami a nadnárodními subjekty je přímá propojenost. To není konspirace, ale fakt! Dáme-li tuto mozaiku správně k sobě, tak původce vlastně známe, ale bohužel na něho nemůžeme, tedy alespoň ne přímo, a to do doby, dokud nebude silovým způsobem rozbit kapitalismus. Píšu záměrně silovým, protože demokratickou cestou je to neproveditelné, neb demokracie je pouhá fikce. Navíc kapitalistický systém ovládá státní silové prostředky a klidně je proti obyčejným lidem použije.

Fakt, že nezaměstnanost vystřelí vzhůru, bude logickým vyústěním současného vývoje. Prognóza celosvětového poklesu ekonomiky pracuje s čísly 1 až 2 procenta, což by pro českou ekonomiku mohlo znamenat propad mezi 5 až 10 procenty a růst nezaměstnanosti na hodnoty 10 až 15 procent, což bude zásadní problém. Ten bude negativně posilován deficitními státními rozpočty a nízkou podporou v nezaměstnanosti, což mnoho lidí dovede do krizových situací. Se zvyšováním dávek však nelze moc počítat, neb státní kasa na to nebude mít. Proto se připravte už nyní! Opět se to nestane už zítra, ale půjde to dolů postupně. Bude to však horší než při krizi, kdy byl ministrem financí Kalousek, avšak s daleko menší vinou vlády než za Kalouska.

Možná si to ani neuvědomujete, ale kapitalismus na všechny lidi vystrčil holou prdel. Páni kapitalisté přežijí, ale obyčejní lidé budou chcípat, a to ti páni velkopodnikatelé dobře vědí a klidně vás v tom nechají. Prostě vás propustí vir nevir, prostě nezájem. Jim je úplně jedno, že jste to byli právě vy, obyčejní dělníci, kdo jim vydělal peníze na jejich honosná sídla, drahá auta či prostopášný život. Ačkoliv to od některých zase slíznu, tak za socialismu se toto nemohlo stát a také se to nikdy nestalo.

Ti zlí a špatní komunisté také po roce 1948 museli svádět urputný boj s nákazami a epidemiemi. Jestli si myslíte, že to měli lehké, tak jste na omylu. On to po válce nebyl žádný med, ale to bohužel žádná knížka dějepisu neříká a učitelé to neučí. Měli jsme v Československu epidemii černého kašle, spalniček, laryngitidy a jiné. Co lidí bylo nakažených tuberkulózou a ani nemluvně o tom, jak vysoká byla kojenecká úmrtnost. To vše díky komunistům a socialismu bylo úplně vymýceno a podotýkám - bez jakékoliv pomoci západu. Dnes se nám dávno vymýcené choroby vracejí a nemáme ani debilní roušky pro doktory, natož pro obyvatelstvo, ale stát klidně nošení roušek plošně nařídí, stanoví 10 000 korun pokuty za nenošení, ale že by ty blbé roušky pro obyvatelstvo zajistili? Trestat a buzerovat lidi umí každý idiot, víme? A myslím, že si oné buzerace a šikany užijeme mnozí z nás v práci od managementu až dost. Znám to z vlastní zkušenosti, kdy páni vydají nařízení, které musíte plnit, a když jej plníte, a podotýkám bez chyby, tak se to nakonec některým pánům či dámám nelíbí, za což vás nakonec vyhodí! Inu, svini dělat stojku nenaučíš! To není demokracie, to je kapitalismus.

Proto, vážení a milí, pozor, to mnohem horší nás ještě čeká! Chystejte si klacky, vidle, hole a lopaty, neb ten šmejd budeme muset umlátit, když nebudeme chtít chcípat dobrovolně sami.

