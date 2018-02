Oldřich Rambousek: Už nemám strach, že Český národ zhyne. Postupně nám totiž přibývá těch, kteří pracují na národním obrození!!!

Jsou to povětšinou lidé tak říkajíc z lidu, kteří svou riskantní činnost provádějí zcela zdarma a pouze pro blaho a zachování národa. Pro zachování toho našeho malinkého češství, pravdy a nepokřivenosti. Proto také tyto lidi málokdy lze nalézt na jakýchkoliv kandidátkách. Nejsou ovšem bezejmenní. Jsou tu a přibývá jich a to je to nejdůležitější.

Nebojte, nebudu zde na tomto místě hovořit o sobě. Nepotřebuji reklamu za každou cenu. Tu mi dělá zcela zdarma facebook a média svými zákazy, cenzurou a blokacemi. Je zřejmé, že píšu o tom, co se mainstramu nehodí do krámu a politikům obzvlášť. Nejsem však sám, a proto rád poukáži na takzvané obroditele, kterých znám poměrně dost a jsou šikanováni stejně jako já. Mám na mysli lidi jako Lucii Provazníkovou, Ladislava Kašuku, Břetislava Olšera, Manolis Klontsaz, Zdeňka Klímka, Tomáše Baťu, Pavla Hermana, Ivanku Řezníčkovou, Romana Chytila, Romana Konopku, Evu Zezulovou, Václava Vránu, Leni Bayer, Josefa Kneifla, Čestmíra Řandu, Táňu Šormovou, Terezu Spencerovou, Věru Klontzas Jaklovou, Petra Michalů, Karla Kaspriho, Marka Obrtela, Václava Tengla, Ludvíka Šeděnku, Ladislava Větvičku, Světlanu Vaňatkovou, Milana Kandla, Petra Lokaje, Miloše Rejla, Mirka Kunsta a mnohé další. To jsou ti lidé, kteří bojují proti hnusu v naší zemi. Vůbec se mezi námi neřeší nějaké dělení nás samotných podle politického názoru, neb nám jde o blaho národa a naší země. O zachování našeho tradičního způsobu života. Žádný multikulturalismus se nás bohudík netýká. Neznám nikoho z uvedených lidí, kdož by toto svinstvo jakkoli podporoval. Nejde nám ani o peníze jako politikům kteří se cpou do parlamentu jako reprezentanti politických stran. Nejsme ani placeni Kremlem, jak je nám velmi často podsouváno. To klidně zde veřejně potvrdím a to i přesto, že každý můj článek putuje i na Ruskou ambasádu. Prostě Kreml mě neplatí a vlastně ani nemusí, protože se plně ztotožňuji s politikou Ruska proti militaristickým Spojeným státům.

My, shora uvedení jsme jakousi protiváhou špinavé Pražské kavárny. Jsme i protiváhou zahnívajících politických stran jako je ODS, TOP, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a dalších. Dokonce si dovolím tvrdit, že strany ODS a TOP by měly být zakázány jakožto škůdci národa a republiky a jejich členové veřejně označeni a pranýřováni.

Jak jsem již řekl, jsem potěšen, že se naše řady rozrůstají. Je to dokladem procitání Českého národa z letargie, ale i z podvodu zvaného SAMET. Vy, kdož s námi sympatizujete, spolupracujete a sdílíte naše postoje, navazujte další a další spojení. Organizujte se. Vy, kdož hledáte pravdu máte nyní možnost navázat se na nás. Už nás znáte. Jsme na FB, Twitteru, ale i jinde. Jak jsem již řekl-nejsme bezejmenní.

Závěrem mi dovolte, abych zde na tomto místě poděkoval iDnes, že jsem zakázaným autorem, dále Halo Novinám za dřívější cenzuru a také Facebooku za blokace a omezování funkčnosti profilu. Takováto reklama mluví sama za sebe a je to pro mě odměnou jako bych dostal řád BÍLÉHO LVA.

Oldřich Rambousek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV