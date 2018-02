Otevřený dopis docentu Balíkovi

Vážený pane docente,

Vaše odpověď nás zklamala. Očekávali něco vědecky poučného, nikoliv však primitivní propagandu hodnou tak nanejvýš Marcely Augustové a České televize. Navíc argumentujete věcmi, o nichž nevíte nic nebo jen velmi málo!

Začněme u KLDR . Z jakých podkladů čerpáte její negativní hodnocení? Umíte korejsky? Byl jste v KLDR nebo alespoň v Korejské republice? Někteří ze signatářů toto dopisu mají totiž informace přímo od pramene. Stýkali se např., a to i neformálně, nejen diplomaty z KLDR a Korejské republiky, ale zejména s Korejci v diaspoře v Uzbekistánu, Kazachstánu a Petrohradě. Ti mají příbuzné jak v KLDR tak Korejské republice. Syn jednoho z nás pracuje v Singapuru a služebně navštěvuje jihovýchodní Asii, mj. Korejskou republiku a také, jako turista, byl i v KLDR. Přestože máme celou řadu objektivních informací, nedovolili bychom si učinit nějaké odpovídající hodnocení této země, ať už kladné nebo záporné, tak jak to činíte Vy.

Na druhé straně stát, který umí pracovat s jadernou technologií, má mezikontinentální rakety, úspěchy ve sportu, na tom nemůže být tak špatně, jak se snaží český a globalistický „maistream“ občanům západního světa podsouvat. Jen malá poznámka ke sportu. Pokud někdo chce vychovat špičkového sportovce musí mít systém soutěží od místních po ústřední, musí mít funkcionářský aktiv, trenéry, sportovní zařízení atd. Rozhodně to není tak, jak se opět „hlavní proud“ snaží podsouvat, že na ulici stát sebere 100 lidí, zavře je do koncentráku a tam z nich udělá špičkové sportovce různých sportovních odvětví. Můžeme to kvalifikovaně posoudit, neboť všichni jsme byli nebo ještě jsme sportovci na výkonnostní, případě vrcholové úrovni a působili jsme nebo působíme jako funkcionáři nebo trenéři.

Ale vraťme se k realitě KLDR z jiné strany. Uvádíme z dokumentů Kongresu USA. Např.

a/ v roce 2000 bylo 99 procent obyvatel KLDR zabezpečeno bezplatnou lékařskou péčí a měli přístup k pitné vodě,

b/v roce 2006 dosahovala střední délka života v KLDR 68,9 roku u mužů a 74,5 roku u žen.“

Co je však nejpodstatnější, je skutečnost, že myšlení Korejců, ať již žijí v jižní nebo severní části poloostrova nebo ve velkých výše uvedených diasporách, je stejné a současně diametrálně odlišné od mentality euroatlantické civilizace. A bez zajímavosti není ani to, že k nám euroatlaňťanům mají značný, byť skrývaný, despekt.

Pokud jde o Miladu Horákovou, tak tady jste také vedle. Její vina byla prokázána, což akceptovaly i západní státy. Protesty byly pouze proti rozsudku smrti. Jistě, nebyl k jeho vynesení důvod, byl mír. Ovšem protestům bylo s největšípravděpodobností vyhověno, nicméně tajně, jak bylo pro tehdejší systém typické. Nejnovější studie mj. konstatují, že nejsou žádné důkazy o její popravě (není úmrtní list, není známo místo uložení jejích ostatků nebo popela, kat si na nic nepamatoval atd. atd.) A tehdejší stalinistický režim si vedl pečlivé evidence.

Ovšem na druhé straně v USA byli popraveni manželé Rosenbergovi, také v době míru, aniž jejich vina byla prokázána.! A navíc informace, které by mohli předat Sovětskému svazy, byly již dávno známy v USA i SSSR.

Pochopitelně každý režim hledá své ikony a mučedníky, které používá ve své rétorice a interpretuje je „k obrazu svému“ . Obáváme se, že i Vy činíte totéž.

Ano, kolektivizace v tehdejší ČSR trpěla přehmaty, ale v 80. letech minulého století patřilo centrálně plánované československé zemědělství k nejvýkonnějším na světě. Před rokem 1990 jsme patřili k významným vývozcům potravin, zatímco teď je tomu zcela naopak. Pokud se seznámíte s jakoukoliv větší světovou korporací, tak zjistíte, že centrální plánování a strategické řízení je základním předpokladem jakéhokoliv úspěchu. To můžeme zcela odpovědně posoudit, neboť synové dvou ze signatářů tohoto dopisu v takových korporacích pracují! Nehledě na skutečnost, že pro řadu statkářů a sedláků byla kolektivizace vysvobozením, neboť jim na statku nepatřil doslova ani šindel na střeše!Všechno už bylo bank. Příklady máme z bezprostředního okolí, a jeden za všechny. Bližňovický (okr. Chrudim) statkář Böhm si na poválečných honech půjčoval patrony od domkáře Sedláka ze Slepotic, protože na ně neměl.

A co se týče marxismu - leninismu, tak připomínáme, že Marx byl britskou BBC vyhlášen myslitelem století. Jeho učení v dnešní době, kdy závratnou rychlostí roste propast mezi chudými a bohatými, dostává zcela novoudynamiku a poselství. Jen několik příkladů z naší současnosti. Více než 1/3 českých domácností by měla problém uhradit nečekaný výdaj ve výši 9 900 Kč. Jeden milión Čechů neměl na účtu více než 5000 Kč (zdroj: doc.Ing. Švihlíková Ph.D., in: TÉMA 7/2018)

Nepochybně jste si také všiml velmi silného levicového proudu v USA, kde Bernie Sanders byl více než zdatným soupeřem zkorumpované Hillary Clintonové, a při některých jeho projevech o třídní nerovnosti, byste snad ani nevěřil, aVy zejména, že mluví o politické scéně ve Spojených státech.

A Leninův odkaz také žije dál. Pro aktuálnost a platnost teze, že imperialismus je nejvyšším stadiem kapitalismu, je nespočet příkladů, namátkou uved´me propojení CIA a United Fruit Company v tzv „Banana Wars“ ve StředníAmerice, válku v Srbsku, nebo „ropné konflikty“ poslední doby (Kuvajt, Irák, Libye atd.). A jeho některá díla vypadají, jako by je psal dnes, např. právě jeho citované dílo „Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu“.

Co se týče současné KSČM, tak jsme si opětovně přečetli stanovy a nejnovější programové dokumenty, a nikde jsme nic závadného nenašli. Ale hlavně jiná levicová strana strana, která se sice přejmenovala (Die Linke), stojí důsledně na učení Marxe a Lenina a není ve své zemi a limine nálepkována, tak jak to činíte Vy!!!

S pozdravem

Mgr. Petr Dobrý, bývalý metodik ASVS Dukla Liberec, absolvent FTVS UK Praha,

Stanislav Kvasnička, bývalý fotbalista Tatranu Chrast, středoškolák,

Michal Latýn, atlet a nohejbalista, středoškolák,

Pavel Latýn, atlet, středoškolák,

Vlastimil Novotný, středoškolák,

Mgr. Ladislav Přibyl, bývalý juniorský reprezentant ČSSR v kopané, absolvent FF Univerzity Palackého,

JUDr. Petr Šáda, bývalý fotbalista Jiskry Holice, triatlonista Lokomotivy Pardubice, člen Československé obce legionářské, absolvent PF UK Praha a PGS na Univerzitě v Řezně,

Miroslav Verner, bývalý hráč kopané TJ Kostomlaty, středoškolák, člen ČSOL

autor: PV