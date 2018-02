Otevřený dopis premiéru Babišovi

Važený pane premiére,

jsem chirurg ve výslužbě a za svou padesátiletou praxi ve zdravotnictví jsem viděl umírat hodně pacientů na následky kouření, ať aktivního či pasivního. Je velmi hezké že jste se zasadil o schválení protikuřáckého zákona kterým zakazujete kouření v restauracích a kuřáci chodí kouřit na ulici bez ohledu na počasí, okolí atd. Ptám se Vás tedy proč existuje tak složitý zákon? Nebylo by jednodušší a účelnější zavést v restauračních zařízeních pouze kuřácké stoly, nad kterými by byly instalovány nehlučné digestoře – odsavače zajišťující pro okolí nekuřácké prostředí? Taková investice není nákladná, digestoř lze pořídit cca za 3000 Kč a celkové náklady včetně roury odvádějící kouř by byly cca 20 000 Kč na čtyři stoly.

Doufám, že tento náš nápad přednesete v parlamentu, že bude schválen a následně uveden do praxe. Zajistíte tím, že se provozovatelům restauračních zařízení vrátí jejich klientela a spokojeni budou, kuřáci, nekuřáci i provozovatelé.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Psali jsme: Benda (ODS): Protikuřácký zákon je drakonický a nesmyslný Baránek (Soukromníci): Je šance, že další zimu nebudeme trávit na ulici před restaurací Bajer (Soukromníci): Kouření v restauracích? Ideálně ať rozhoduje majitel Nekouřit je zdravé. ZP 211 vás podpoří ve snaze přestat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV