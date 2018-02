P. C. Roberts: Nunes prezidentem, McGovern ředitelem CIA? Proč

24.02.2018 10:21

R. McGovern, někdejší vysoký činitel CIA, při mnoha a mnoha příležitostech prokázal, že je osobou s vysokou morální integritou a člověkem čestným a inteligentním. S radostí by jej na čele tohoto úřadu přivítali všichni analytikové tohoto úřadu, kterým jde jejich současné zneužívání pro cíle politické hodně proti srsti. S ním na čele CIA bychom získali poctivou zpravodajskou agenturu, což je to, co v tuto chvíli tak postrádáme.