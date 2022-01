P. C. Roberts: Starý rok odchází a s rokem novým možná přichází válka

reklama

Otázkou druhou je, zda Západ projeví dost inteligence k tomu, aby pochopil legitimní bezpečnostní zájmy Ruska? Jestliže se tak nestane, pak bude moc Ameriky v případě lepším ochromena, a v případě horším západní svět ve víru nukleární války zanikne. Jak se starý rok uzavírá, čeká nás v roce novém válka. (ZDE)

Ruský ministr obrany Šojgu: Zvláštní služby USA (PCMs), připravují provokaci s chemickými zbraněmi na východě Ukrajiny (na Donbase).

Šojgu na rozšířené obranné radě a za přítomnosti prezidenta Putina 21. prosince 2021 oznámil, že PCMs (soukromé vojenské společnosti), usídlené v oblasti Doněcka, připravují provokaci s použitím chemických zbraní, a že cisterny s dosud neindentifikovaným chemickým materiálem byly přepraveny do měst Avdijivka a Krasny. Dále řekl, že 120 představitelů PCMs, kteří provádějí výcvik ukrajinských zvláštních sil, taktéž už do oblasti těchto dvou měst dorazilo.

Šojgu dále prohlásil: Globální vojensko-politická situace se zhoršuje a napětí na západní a východní hranici Ruska je stále vyšší. Poblíž ruských hranic posilují USA síly svého předsunutého postavení a ve východoevropských zemích je dnes umístěno zhruba 8 000 rotujících vojenských jednotek.

Pokud jde o vojenské síly USA v Německu, Spojené státy reaktivovaly tzv. Divadelní palebné vedení (synchronizuje palbu dělostřelectva a vojsk raketových), které bylo zodpovědné za použití raket středního doletu před rokem 1991, a byla též vytvořena nová armádní struktura (Multi-Domain Task Force), která bude vyzbrojena nejrůznějšími útočnými raketovými systémy.

V Polsku se vytváří infrastruktura pro rozvinutí americké obrněné brigády.

Pobřežní protiraketové základny, vyzbrojené raketami Aegis, budou brzy využitelné, a podobné zařízení raket BMD v Rumunsku už bylo uvedeno do bojové pohotovosti.

Rozvinutí tichomořského segmentu globálního raketového systému BMD je v běhu. Spojené vedení spojeneckých velitelských operací (ACO), bylo zřízeno v Norfolku, a to s cílem řídit námořní komunikace v Severním Atlantiku a v Arktidě.

Spojené státy a NATO důsledně zvyšují intenzitu vojenského výcviku poblíž území Ruska. Tento výcvik ve stále větší míře zahrnuje i strategické letectvo a simulované nukleární raketové údery na cíle v Rusku. Počet letů strategického letectva poblíž ruských hranic se více než zdvojnásobil. NATO věnuje zvláštní pozornost znovurozvinutí jednotek svého východního křídla.

Vojenská cvičení mají různé scénáře, a to včetně využití koaličních bojových skupin států, které nejsou členy NATO (Gruzie, Moldavsko a Ukrajina), proti Rusku. Žádostivost západní aliance zahrnout ukrajinské ozbrojené síly do svých vojenských aktivit ohrožuje bezpečnost, zvláště pak s ohledem na pokusy Kyjeva řešit situaci na Donbase silou.

Vojenské využití ukrajinského území zeměmi NATO stále probíhá.

Situace se zde zhoršuje dodávkami amerických a spojeneckých vrtulníků, bezpilotních bojových vzdušných prostředků a řízených protitankových raket. Přítomnost více než 120 členů amerických soukromých společností ve městech Avdijivka a Priazovskoje v Doněcké oblasti byla spolehlivě prokázána. Zřizují palebné pozice v obytných domech i společenských zařízeních a připravují ukrajinské speciální operační síly a pravicové ozbrojené skupiny na aktivní nepřátelské činy. Ukrajinské vojsko neustává v ostřelování civilních cílů a pozic lidových milicí v Doněcku i v, Lugansku s cílem vyprovokovat odvetu.

K čemuž prezident Putin ve svém projevu dodal: Spojené státy operují nezávisle na právu a bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. A rád bych připojil pár slov k tomu, co zde řekl ministr Šojgu.

Jaká byla americká záminka pro bombardování Jugoslávie: Bylo toto bombardování autorizováno Radou bezpečnosti? Kde je Jugoslávie a kde jsou Spojené státy? Američané zemi zničili. Jistě, Jugoslávie měla vnitřní konflikty a problémy, ale kdo dal Američanům právo vést vzdušné útoky proti jedné z evropskýh metropolí? Nikdo! Prostě se rozhodli tak učinit a jejich satelité z NATO s řevem a jásotem běželi v jejich stopách. Tolik tedy k mezinárodnímu právu.

A pod jakou záminkou šel Washington do Iráku? Byl to údajný irácký vývoj zbraní hromadného ničení. Tak tam šli, zemi zničili a vytvořili líheň mezinárodního terorizmu. Pak ale obrátili a řekli, že udělali chybu. Jejich výzvědná služba prý selhala.

Skvělé! Zničili jednu zemi, protože jejich výzvědná služba selhala. To je vše co řekli na ospravedlnění své akce. Samozřejmě, ukázalo se, že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nebyly. Zato hromadně zničen byl Irák.

A jak šli do Sýrie? Se souhlasem rady bezpečnosti? Ne! Dělají, co se jim zlíbí. A co dělají, či se chystají dělat na Ukrajině, se neodehrává tisíce kilometrů od našich národních hranic, ale děje se to na zápraží našeho domu. Musí porozumět tomu, že my jednoduše už nemáme kam ustoupit.

Jsou zde experti, sedí zde spolu s námi, a já jsem s nimi v neustálém kontaktu. Spojené státy nemají zatím nadzvukové zbraně, ale my víme, kdy už je budou mít. A my máme smysl pro to, co se může stát. Až ty zbraně budou mít, dopraví je na Ukrajinu. A využijí je jako zástěrku. Což znamená, že je nepoužijí hned zítra, protože my už máme Zirkon a oni ještě ne. Ale vyzbrojí těmito nadzvukovými zbraněmi extrémisty našeho sousedního státu, a až budou mít za to, že okolnosti jsou příznivé, podnítí tyto extrémisty proti jistým oblastem Ruské federace, jako např. proti Krymu.

Opravdu si myslí, že my tyto hrozby nevidíme? Myslí si, že budeme nečinně postávat a dívat se na to, jak se tyto hrozby kolem nás jedna po druhé vynořují? A to je ten problém. My prostě už nemáme kam ustoupit.

Válečné konflikty a krveprolévání absolutně nejsou naší volbou a nechceme, aby věci šly tímto směrem. Chceme využít politické a diplomatické prostředky, abychom problémy vyřešili, ale současně chceme mít přinejmenším jasně formulované legální záruky. A to je to, o čem všechny naše návrhy jsou. Dali jsme je na papír a poslali je do Bruselu a do Washingtonu a doufáme, že na ně dostaneme jasnou a zevrubnou odpověď.

Existují jisté signály, že u našich partnerů je snad i ochota takto jednat. Ale existuje i nebezpečí, že se pokusí naše návrhy utopit v moři slov, aby tak získali výhodu nastálé pauzy a učinili to, co učinit chtějí.

Aby to bylo jasné každému. Jsme si tohoto nebezpečí vědomi a víme, že takovýto vývoj věcí by šel proti nám. Těšíme se na konstruktivní a smysluplné rozhovory s viditelným výsledkem, vedené v určitém časovém rámci, které by zajistily rovnou bezpečnost pro všechny.

Komentář P. C. Robertse: Představitelé NATO zatím dělají na Putinovy obavy o Rusko dlouhý nos. Trumpův poradce Národní bezpečnosti a neokonzervativní válečný štváč John Bolton povzbuzuje k dalším provokacím proti Rusku, které, jak Putin jasně osvětlil, povedou k válce.

S tím, jak končí rok 2021, nenaleznete v západním světě kousek inteligence, a k mání je jedině žádostivost všech, kteří tento svět zastupují, ukázat Rusku, jak mohutné mají svaly.

Když Putin říká, že Rusko už nemá kam ustoupit, říká tím idiotskému Západu jasně i to, že Rusko došlo k hranici své schopnosti válce se vyhnout: „My jednoduše už nemáme kam ustoupit“, říká Putin, čímž míní, že Rusko udělalo zatím všechno, aby se vyhnulo válce, a že je nyní na Američanéch, aby od ruského zápraží odstoupili.

Putin spoléhá na to, že Biden projeví dostatek zodpovědnosti k uznání legitimních ruských obav. Ale co když Biden je jen marionetka a vše rozhoduje vojensko-bezpečnostní komplex, který půjde i nadále za svými zisky, a to bez ohledu na to, že Putin je tentokrát rozhodnut neustoupit?

Co když zájem Washingtonu je omezen na destabilizaci Ruska v zájmu americké hegemonie a ruská bezpečnost je přesně tím, co se Washington snaží podkopat a nikoli zabezpečit?

Rok 2022 může být rokem, kdy moc Washingtonu může být ochromena tím, jak si Rusko v zájmu sebeobrany své země vezme Ukrajinu a Čína si vezme Tchaj-wan, aby tak ukázala, kdo je v Asii pánem.

A rok 2022 může být též rokem, v němž západní svět v nukleární válce skončí.

(přeložil Lubomír Man)

