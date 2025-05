Pavel Foltán: ČT poplatky jako vidle do voleb?

Součka při tom obětovali šmahem, ale lidově řečeno „kdo chce kam …“ a venkoncem je to jeho pivo – rozlitý (řečeno s Karlem Krylem). Jenže ta 5-1 koaliční tzv. velká mediální novela velice naštvala většinu národa, tedy občanů, daňových poplatníků a voličů, čímž se z toho zvýšení TV poplatků stalo jedno z hlavních témat předvolební kampaně, která právě touhle dobou akceleruje do obrátek.

Většina realistů z branže se shoduje v názoru, že ty podzimní volby do Sněmovny tzv. rozhodne peněženka. Což má svou logiku, protože to (valorizační – sic!) zvýšení TV poplatků nikoli zanedbatelně (pro běžné občany) zasáhne do peněženek všeho lidu, především do rodinných rozpočtů těch příjmově nižších vrstev – ergo i zejména těch sociálně slabších rodin, obvykle s malými dětmi, apod. Takže i tohle koaličně vládní negativum si každý měsíc nad inkasním lístkem uvědomí a (selským rozumem) spočítá každý poplatník a volič.

To ale není jediný průstřel vlastní nohy, co si ta vládní 5-1 koalice aktuálně zavařila tím zvýšením TV poplatku v souvislosti s podzimními volbami. Ta vládní koalice ne tak dávno tím svým politickým buldozerem protlačila i změnu způsobu voleb, a to formou zavedení tzv. korespondenční volby, rovněž velmi negativně vnímanou a velice hlasitě kritizovanou (takřka všelidově). Totiž ta korespondenční volba je něco jako sud s prachem (uprostřed muničáku), na němž tiká časovaná bomba. Vrbětice hadr – fialově signální králíček azurit.

A jak ono zvýšení TV poplatků souvisí právě s tím zavedením té tak mohutně kritizované korespondenční volby? Asi takhle:

Už během těch dlouhých legislativních tahanic o ten cumbefél kuch-handl zvýšení TV poplatků spousta hlasů z lidu všude možně logicky namítala, že ty TV poplatky jsou diskriminační vůči občanům ČR a zvýhodňují lidi venku, co tady v ČR ani fyzicky nebydlí, ani sami neví, co se tu aktuálně ve skutečnosti děje, ani v ČR neplatí daně, takže tady ani neplatí ony zvýšené TV poplatky. A nota bene přestože mají ty „chytré“ mobilní telefony a další zařízení, mají počítače, mají připojení k internetu (to vše navíc většinou za řádově nižší ceny, než „malý český člověk“ tady v ČR, a navíc v té cizině mají většinou i řádově vyšší příjmy, než „malý český člověk“ tady v ČR) = diskriminace jak vystřižená z příručky „Malý diskriminátor“ strana dvě. A lidi se ptají: „Kolik těch voličů korespondentů platí ty TV poplatky?!?“

A teďka ať si někdo z těch koaličních agitátorů zkusí tuhle logickou argumentaci těm lidem tady v ČR vyvrátit. Předem bez šance. Také už jen proto (mimo mnohé jiné), že ústavní pořádek a další právní tradice i zvyklosti demokratického režimu a právního státu tady proklamují, že občané (včetně voličů) v ČR mají stejná práva i stejné povinnosti a že diskriminace občanů ČR je zde z principu zapovězena, ergo je nepřípustná v každém případě. A nota bene v těch základech, jako je volební právo – an sich, i způsob jeho provedení včetně povinnosti hlasovat osobně, přímo a tajně (bez možnosti ovlivnění či zásahu jiné osoby). Kontrolovaná kontrola této povinné a nutné podmínky tu musí být řádně zajištěna, jinak ani omylem nelze tvrdit, že volby v ČR jsou regulérní, a tedy i platné.

„Takže ta vládní 5-1 koalice si sama sobě pomocí zvýšení TV poplatků hodila vidle i do voleb. ČT jsou ty vidle a to, co tady už předem tak smrdí, to je ta korespondenční volba. Neplatíš tu ty TV poplatky? Tak korespondenčně nevolíš.“ Tolik z vox populi.