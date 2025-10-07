Zdeněk Jemelík: Zbytečné potíže Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo

Zatímco jeho voliče tato okolnost zřejmě vůbec nevzrušuje, mezi politiky a novináři stále hraje určitou roli a zdá se, že není lhostejná ani prezidentovi republiky Petru Pavlovi. Andrej Babiš zatím žije s utkvělou představou, že jeho nevina jako spoluobžalovaného Jany Nagyové je axiom, jímž se musí řídit celý svět. Asi netuší, že kauza „Čapí hnízdo“ se dostala do kritického bodu.
Pokud ho poslanci znovu vydají k trestnímu stíhání (prý si to přeje), senát předsedy Jana Šotta zasedne potřetí. Je nezávislý, proto může klidně argumentaci odvolacího soudu překonat a vydat třetí zprošťující rozsudek. Pokud se pak opět odvolá žalobce, s největší pravděpodobností odvolací soud rozsudek zruší a nařídí změnu senátu. Může tak začít „ping pong“, jaký jsem zažil v procesu jednoho diplomata. „Zasekl“ se státní zástupce, našel porozumění u odvolacího soudu, a u nalézacího soudu se pak vystřídaly čtyři senáty s osmi rozsudky. Náklady na soudní řízení určitě převýšily škodu, kterou měli obžalovaní způsobit.
Přístup pana obžalovaného k víře v jeho nevinu se odráží v jeho chování za různých okolností, např. v přístupu k novinářům a jiné havěti. V soudním řízení kvůli dotaci pro Čapí hnízdo nikdo nesměl dostat žádnou úřední listinu, týkající se procesu. Monitoroval jsem desítky procesů a vždy jsem od obžalovaných a jejich obhájců dostal vše, co jsem potřeboval. Poprvé při monitorování kauzy Čapí hnízdo jsem při zahájení hlavního líčení neměl v ruce ani kopii obžaloby, ač jsem jejímu získání věnoval mnoho času a energie.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Získal jsem ji až později, téměř pokoutně, a posléze jsem se dostal i k žádosti o dotaci a vím, že je v pořádku. Samozřejmě jsem neměl možnost probrat kauzu s oběma obžalovanými, takže obž. Janu Nagyovou vůbec neznám. Totéž se opakovalo, když Vrchní soud v Praze zrušil první zprošťující rozsudek. Žádal jsem o kopii soudního usnesení, ale nedostal jsem ji. Na druhé kolo jsem proto k hlavnímu líčení nešel. Ale kauza mě zajímá bez ohledu na osoby, proto jsem žádal i o druhé zrušující usnesení Vrchního soudu v Praze, samozřejmě neúspěšně.
Pokud podporuji obhajobu, získávám listinné i jiné důkazy, sleduji hlavní líčení a postupně si vytvářím názor, nezávislý na přání obžalovaných. Obvykle mívám k disposici i podklady z přípravného řízení. I když jsem v tomto případě zahajoval monitorování přinejmenším se souhlasem obhajoby, měl jsem prázdné ruce. Veřejnosti je ale známo, že trestní stíhání obž. Jany Nagyové a jejího pomocníka Andreje Babiše od počátku odmítám jako zneužití trestního řízení k vypuzení předsedy Hnutí ANO z politiky, když to politickými nástroji nejde, a postrádám na lavici obžalovaných státní úředníky, odpovědné za svěřené státní finanční prostředky, kteří dotaci Farmě Čapí hnízdo poskytli, ač údajně (!) neměli. Nebyl tedy důvod, aby se Andrej Babiš ke mně choval s nedůvěrou, odlišně od běžných chráněnců Chamurappi.
Navzdory protivenstvím jsem nakonec pronikl do kauzy natolik, že jsem narazil na skutková zjištění, jejichž využití obhajobou by Andreji Babišovi výrazně prospělo. Obhájci i soud je přehlédli. Potřeboval bych ale Andreji Babišovi položit dvě otázky, abych měl jistotu, že se nemýlím. Na to ale nemám nárok. Mám i určité nejasnosti, týkající se jednání obž. Jany Nagyové, ale rozhovor s ní mi obhájci neumožnili.
Bez ohledu na výše popsané nepříjemné zážitky soudím, že je nejvyšší čas učinit přítrž ovlivňování politické kariéry Andreje Babiše pokračováním ostudné kauzy Čapí hnízdo. Andrej Babiš se ke mně chová jako osobní nepřítel. Přesto spolek Chamurappi, z.s., požádal v červnu 2025 pana prezidenta o zastavení trestního stíhání obž. Jany Nagyové a Andreje Babiše abolicí. Abolice byla tehdy jediným nástrojem, jímž mohla být ostudná kauza „Čapí hnízdo“ vytlačena z politického života. Neměl jsem vůbec jistotu, že pan prezident využije svou pravomoc ve prospěch soupeře z prezidentských voleb a netušil jsem, jak by se k jeho kladnému rozhodnutí postavil předseda vlády Petre Fiala, bez jehož kontrasignace není abolice účinná. Andrej Babiš se jako vůdce opozice k němu choval velmi nepřátelsky, takže by nebylo divné, kdyby kontrasignaci odmítl.
Posléze jsem si nemohl být jistý, zda by Andrej Babiš přijal abolici, tedy milost, z rukou svých protivníků. Neuvažoval jsem, jak by se zachovala obž.Jana Nagyová, která sice je hlavní obžalovaná, ale dle mého soudu zcela podřízená Andreji Babišovi. Žádost o abolici byla tedy velmi nejistým podnikem. Ale žil jsem dlouho mezi „šalamouny“ a zapamatoval jsem si poučení Johna Boka: Nezkusit byl by hřích. Proto jsem po dohodě s členy spolku návrh podal.
Pak se dlouho nic nedělo. Až krátce před volbami jsem obdržel vyrozumění Kanceláře prezidenta republiky, že pan prezident nemohl rozhodnout, protože obžalovaní nereagovali na výzvu, aby se k naší žádosti vyjádřili. Z toho je zřejmé, že Andrej Babiš pod vlivem své utkvělé představy tuto únikovou cestu uzavřel. Chápu pana prezidenta, že za těchto okolností nerozhodl, protože nemohl riskovat, že obžalovaní jeho laskavost nepřijmou. Chápu také Andreje Babiše, že o abolici nestál, protože její nezbytnost neodpovídala jeho utkvělé představě o nevině. Ale vůči prezidentovi se oba obžalovaní zachovali nezdvořile, což jistě nebylo nutné.
Andrej Babiš pohrdl elegantním východiskem ze situace a stáhl s sebou i hlavní obžalovanou Janu Nagyovou. Přidělal současně vrásky panu prezidentovi, který bude muset uvážit, zda z hlediska mezinárodní reputace České republiky je vhodné, aby jmenoval předsedou vlády trestně stíhaného politika, jenž se těší podpoře třetiny národa. Určitě bude přemýšlet i o rovnosti občanů - pro získání živnostenského oprávnění malého živnostníka je nezbytná trestní bezúhonnost. Čeká ho něco jako „Sofiina volba“.
Ale abolice jako rozumné východisko je stále možná. Andrej Babiš by se s ní mohl smířit s vědomím, že je to prezidentova facka justici za ostudný proces. Petr Fiala by se jako slušný člověk jistě zachoval „státotvorně“. A mezinárodní reputaci státu může pan prezident velkoryse přehlédnout, neboť to je pouze pomyslná hodnota.
Korespondenci s KPR jsem vystavil na blogu ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV