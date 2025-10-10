Hejtman Kukla: Výsledky veřejného fóra jsou podkladem pro investice a opatření

Šest z nich ověřil i paralelní sociologický průzkum. Za dva roky se tak podařilo uskutečnit celou řadu aktivit v konkrétních projektech, které Kraj Vysočina představí na Veřejném fóru 2025 23. října.
„Výsledky veřejného fóra a výsledky veřejného průzkumu nejsou jen formalita. Jsou podkladem pro konkrétní investice i systémová opatření v celém kraji,“ zdůraznil hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla. Kraj se ve dvouletém období věnoval nejen tématům, která byla identifikována účastníky veřejného fóra a byla ověřena průzkumem, ale i dalším, které určila za důležité široká veřejnost v rámci průzkumu.
Jedním z námětů byla propagace lokálních potravin Vysočiny. „Například prezentujeme je na výstavě Země živitelka s návštěvností přes 130 tisíc lidí. Ve spolupráci s partnery vydáváme propagační tiskoviny a připravujeme nové e-tržiště, které usnadní nákup potravin od místních výrobců příspěvkovými organizacemi,“ upřesnil radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství Pavel Řehoř.
Dalším bodem byla Podpora psychického zdraví obyvatel, především zranitelných skupin – dětí a seniorů. Kraj Vysočina organizuje akci Vysočina v pohybu, na volnočasové a sportovní aktivity přispívá programy Fondu Vysočiny, podporuje projekt Do práce / do školy na kole, uspořádal kulatý stůl na téma Zvyšující se agresivita dětí a její zvládání, ale také realizuje Strategii péče o osoby s duševním onemocněním a mnoho dalších aktivit.
Ověřeným námětem je také Nepřipustit narušování krajinného rázu Vysočiny. „Zajistili jsme revizi dokumentu Strategie ochrany krajinného rázu, schválenou v roce 2024, a její součástí je nově textová a mapová část zaměřená na podmínky a limity pro umísťování fotovoltaických a větrných elektráren. Dále jsme připomínkovali legislativní návrhy a návrhy Ministerstva životního prostředí na vymezení akceleračních oblastí OZE, aktivně jsme se účastnili pracovní skupiny pod Radou AKČR Komise pro životní prostředí a energetiku k přípravě zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie a předkládání úprav v legislativě. Všechny informace o Strategii ochrany krajinného rázu jsme předávali na setkání se starosty obcí,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Jiří Pokorný.
Kraj Vysočina pořádá veřejné fórum jednou za dva roky, aby identifikoval nejdůležitější náměty k celkovému udržitelnému rozvoji z pohledu odborné i laické veřejnosti. Je součástí aktivit Místní Agendy 21, tedy metody kvality ve veřejné správě, podle které hejtmanství postupuje už od roku 2004.
Výsledky Veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina 2023 najdete v přehledu ZDE stejně jako detailní aktivity a opatření, která kraj v posledních dvou letech realizoval.
autor: PV