Petr Dufek: Češi utrácejí s rozumem

09.10.2025 15:57 | Komentář

Růst maloobchodních tržeb v posledních měsících výrazně zvolnil.

Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Ukazuje se, že spotřebitelé jsou s ohledem na svoji vlastní finanční situaci spíše ve svých nákupech umírnění. Ostatně už dříve se ukázal velký kontrast mezi tím, jak růžový obrázek nám vytvářejí průměrné mzdy a jak méně nablýskaná je pak reálná finanční situace domácností.

Nárůst tržeb o 3,5 % zapadá více do situace pozvolného růstu reálné kupní síly spíše než dřívější pětiprocentní vzestupy tržeb. Při pohledu na sortiment, který se těší zvýšené pozornosti spotřebitelů, nedochází k žádným překvapením. Levnější PHM vedou k vyšším nákupům u pump, na výsluní zůstává i kosmetika a z pohledu obchodníků si dál posilují pozici internetové obchody. Nahrává jim nabízené pohodlí nakupujících při nákupu i vyzvedávání zboží.

S ohledem na dosavadní výsledky může maloobchod pro letošek počítat s reálným růstem o zhruba čtyři procenta. Více si ze společného tržního koláče ukrojí internetové obchody, které svůj potenciál ještě stále ještě nevyčerpaly.

Pro ČNB jsou aktuální čísla pozitivní, protože nevytvářejí prostor pro vznik poptávkové inflace. Ta se totiž stále ještě odehrává ve službách, jejichž cen si centrální banka všímá čím dál více.

