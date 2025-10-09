Vladimír Ustyanovič: Vyhlásí český prezident 4. říjen jako nový státní svátek?

Jenom pro připomínku, neviditelná bývalá ministryně pro zbytečné záležitosti Helena Langšádlová svého času chtěla, aby NATO bombardovalo Moskvu. Rovněž Jana Černochová z Bitcoinové strany Marka Bendy kromě vystoupení z OSN velela „ke zteči na ruské pozice“.
Mohu s nadsázkou říct, že po proběhnuvších volbách má český občan tři jistoty. Smrt, placení daní a Marka Bendu v Poslanecké sněmovně. Možná by stálo za zvážení, že by ODS změnila pro další volební období svůj název na Stranu Bendovic Rodiny, než upadne do zániku jako říše římská, a to nejen díky výše zmíněnému velikánovi české politiky.
U stran bývalé vládní pětikoalice jsem nezaznamenal jedinou vážnou podporu mírových jednání. Víra lidovců v papeže, myslím, že byla zhmotněna ve víru ve svatý kroužek, který je vytáhne k moci. Jan Bartošek, jeden z jejich představitelů, mi svou rétorikou nenávisti k ruskému obyvatelstvu evokuje jednoho z nenáviděných představitelů třetí říše a jeho nenávist k Židům.
Možná to tak nemyslí, ale mnozí lidovci by si měli přečíst knihu Krysí stezka, tím nechci narážet na povahové rysy některých z nich, že, pane Jurečko. Tato publikace od Philippa Sandse pojednává mimo jiné o tom, jak se vzdělaní lidé nechali zmanipulovat německou nacistickou ideologií. Pojednává o osudu nacisty Otty von Wächtera, kterého vnímají jeho děti jako slušného člověka a nepřipouští si, že byl zodpovědný za smrt více než sta tisíc Židů a Poláků.
Na závěr této historické reminiscence si dovolím podotknout, že Vatikán byl hlavním pomocníkem v úprku nacistů do zahraničí (zdroj Simon Wiesenthal).
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib si pochvaloval, že se do sněmovny nedostali komunisté. To mě skutečně pobavilo, protože jejich kandidát Vladimír Votápek, komunista, který studoval v Moskvě, se do sněmovny naštěstí nedostal. Zelení a Piráti jsou postiženi ještě horší komunistickou ideologií než současný komunistický skanzen. Jak prohlásil prezident Klaus, „kdo volí Piráty, volí čiré zlo“. Po Pirátech vznikla škoda jako po obrazně řečeno jaderném úderu. Týká se to nejen zahraniční politiky, ale také všech dalších známých katastrof. Připadá mi, že výsledkem jejich činností je gulag s wi-finou pro české občany.
Z evropského parlamentu. Z úst polské europoslankyně Ewy Zajączkowske-Hernik, která ve svém vystoupení směrem k válkychtivé Ursule von der Leyenové, kterou následně vyzvala k rezignaci, zazněl vzkaz: „Chcete bojovat za Ukrajinu? Pošlete na frontu svého manžela a dospělé syny.“ Souhlasím s paní europoslankyni, že válka by se měla zastavit za jakoukoliv cenu, ale také vnímám, že ze strategického hlediska se Polsko nemusí obávat útoku Ruska, ale spíše se mi jako hlavní problém jeví nevyzpytatelný nacistický režim na Ukrajině.
Dovolím si prezentovat inovativní návrh k platům politiků jako součást úspory státního rozpočtu. Například plat 40 000 korun včetně náhrad by byl pocitově 80 000 korun. Podobně to funguje u počasí. Andrej Babiš, vítěz parlamentních voleb, se vyjádřil následovně. „Dostali jsme se do naprosté rozpočtové paralýzy státu. V rozpočtu chybí až 80 miliard.“ Myslím si, že činnost vlády Petra Fialy byla cílená ekonomická sabotáž ČR.
Nebezpečná Evropská unie? Deník Politico napsal, že je v EU denně zabito muslimy více civilistů než Rusy na Ukrajině.
Na závěr mi to nedá, abych se nevyjádřil k bakaláři Lipavskému, který ještě nedávno tvrdil, že bude trávit dovolenou na Krymu. V případě, že proběhne důkladný audit na Ministerstvu zahraničí, předpokládám, že Lipavský skončí nikoliv na Krymu, ale „v krimu“.
Také bych rád sdělil bývalé vládní koalici, že kdo myslí jen na pomstu měl by vykopat dva hroby – francouzské přísloví.
autor: PV