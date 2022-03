Pavel Foltán: „Kolo, rovno, vláda. Jak se to rýmuje?“

Aktuální, či spíše akutní ohlasy ze sféry „vox populi“ silně realisticky připomínají onu známou lidovku „kolo, rovno, …, jak se to rýmuje?“ teď nejvíc, a hlavně s dosazením slov: ceny, inflace, (respektive hyperinflace) a vláda. Už nějakých 33 let se porůznu motám v krajině za zrcadlem pozadí politiky v tuzemsku, co už od počátku, a čím dál tím víc, připomíná cosi na způsob podivné říše á la „Kocourkovstan“. Avšak za celých těch 33 let, včetně po česku tzv. „samostatných“ 9 (slovy devět) volebních období té Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (protože toto její volební období je v pořadí deváté), ještě právě už tak brzy po volbách (a po ustavení nové vlády) se právě tak nahlas a tak intenzívně kriticky neskloňovalo právě to slovo „vláda“ a právě s takovým kvantem tak velmi nelichotivých přívlastků. A z té sféry vox populi ozvěnou často, a čím dál víc, rezonují termíny jako „defenestrace“, anebo „demise“ a podobně, včetně termínu - cituji: „vláda národní zkázy“. A to je (touhle dobou) teprve začátek toho, co přijde potom. Zatím to vypadá jenom jako taková malá milostná předehra.

Coby aktuálně akutní difuzory (čili coby urychlovače tlaků) by tu mohly hrát svou roli také další často z vox populi rezonující pojmy, jako např. cenzura, omezení svobody slova, i dalších svobod, a už i omezení (či negace) demokracie vůbec, včetně i těch dalších tzv. technikálií s tím souvisejících, jako je masmediální manipulace, atd.

No a dalším velmi důležitým aktuálně akutním faktorem této „naší současnosti“ je i ta skutečnost, že občan, volič a daňový poplatník není vůl. A dobře vidí a dobře vnímá i to, že vlády v okolních státech se chovají poněkud jinak, než tato vláda tuzemská. A hlavně ty vlády v těch státech z bývalého tzv. „ost-bloku“ - tedy z oněch kolonií toho tehdy východního impéria 1945 až 1989 a pak převrácením karet opět kolonií, ale to už toho západního impéria od 1990 doposud a „čím dál, tím víc a čím blíž, tím hůř.“ Čili stále jen něčí kolonie = lhostejno čí. I to je věc, která tu zatím nebyla. Totiž - před tím rokem 1989 (a právě v tom roce) měla ta naše veřejnost jakous takous naději, že po tom převratovém cinkání to bude lepší. Ale takovou bláhově naivní naději ta naše veřejnost už dávno nemá. A už ví, že teď bude muset přijít už skutečné řešení. Padni komu padni, buď anebo, my, anebo oni. Lidem totiž došlo, že jiná cesta už tu není.

Totiž, zatímco okolní vlády v těch ex-ost-satelitech se chovají prolidově, pronárodně, skutečně sociálně a vlastenecky, tak v tuzemsku to jaksi nefunguje. A každý se tudíž teď v duchu sám sebe ptá (a je už jen otázka času, kdy se tak velmi nahlas zeptá i lid jako celek): „Proč tomu tak je? Právě teď a právě tady? A když to jde jinde, tak proč to tady nejde?!? A ty vaše oblbovačky z těch vašich médií si strčte za klobouk.“ …

Ten takzvaně obyčejný, prostý, občan, volič a daňový poplatník není blbec, není vůl, a potažmo blbec, ani vůl není lid jako celek. Lidé si velmi dobře umí spočítat, jak ta vláda kalkuluje, čili proč tahle vláda nic nedělá - a jen jakoby dělá, že něco dělá, ale ve skutečnosti nedělá nic. Ani pro lidi, ani pro národ, ani pro vlast a pro budoucnost. Lidi už vědí, jak počítají ty vypočítavé vlády a spol. - čili čím vyšší budou ceny všeho, tím tahle vláda bude mít i větší výnosy ze všech těch daní (čili z DPH, ze spotřebních daní, a z dalších mechanismů, co s tím souvisejí). Jenže už brzy na ty daně nebude.

Ani jeden z popsaných jevů a v tak silně provázaných souvislostech tu za těch 33 let ještě nebyl. Teď se to už sčítá, násobí, kumuluje … A kdo vyloučí, že už brzy to bude „kdo z koho“. Vyloučí to tahle vláda? Zatím to tak ani trochu nevypadá. Spíš naopak.

