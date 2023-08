Pavel Foltán: Někdo má pod čepicí. Jiný nemá pod přilbicí?

Jsou to někdy náhodičky … Tak třeba jedna americká televizní odnož s TV filiálkou v Praze natočí ausgerechnet v městečku Rtyně v Podkrkonoší prezidenta, jak jede na motorce bez přilby s ochrankou na motorkách taky bez přileb. Že by solidarnošč? Polsko je nedaleko a jednou (vcelku nedávno) tam už někdo prezidenta nachytal při nákupech v levných marketech. To je šumák. Obojí není hodno prezidenta ČR, obojí je trapas. A jízda na motorce bez přilby je navíc trestuhodný přestupek. Přestože ta prezidentská funkce poskytuje beztrestnost. Asi tak nějak to ta TV filiálka vypustí do mediálního „česka“. Načež bulvární bulvár to zvedne a několik dní to omílá po svých pavlačích, coby okurkově sezónní overturku media-novelky ve stylu „kudy z nudy“. A s tím si na pár dní vystačí.

reklama

Za pár dní další náhodička prožene mediální pavlačí další díl té media-novely. A to o daru prezidenta (v roli kajícníka). Daru ve výši pokuty za ten hřích toho bezpřilbí. Čili daru, co je přibližně jako cena vstupenky na akci, co se koná (dost daleko od Rtyně v Podkrkonoší) až v Kladrubech u Benešova, kde se léčí po úrazech i motorkáři. Že by zase ta solidarnošč? Nebo že by už i svědomí? „Nebo voboje?“ Řečeno s hláškou z filmu. Možná. Třeba jo, třeba ne. („Nelze ověřit.“) V tom prvním díle ve Rtyni ještě to svědomí nehrálo. V druhém díle v Kladrubech to svědomí už hraje. A je štědré. Je údajně („nelze ověřit“) vyšší, než ta pokuta, co nebyla, protože ani být nemohla.

Inu, ta shoda těch náhodiček štymuje asi jako schematismus těch tele-novel (a nejen těch letních). Leckde se může najít leckdo, či kdokoli kdekoli, kdo stále ještě zdravě a nezávisle myslí svým vlastním a mediálně nedeformovaným selským rozumem. A ten by si (možná kacířsky) mohl tyhle náhodičky logicky srovnat do souvislostí, a to např. o snaze dvorních píáristů vylepšit Hradní obraz v očích nejen podhradí, ale všech až k hranicím se zemí krále Miroslava, nebo ještě dál … („Nelze ověřit.“) To dá rozum - kolem daru ve výši menší pokuty by kdovíjak velký a dlouhý mediální humbuk udělat nešel, ale když pár dní před tím přistihnou prezidenta na mašině bez přilby, tak to už je jízda. Jak v tom americkým filmu. Reklama jako Brno a jen za dva tisíce ká. Bingo!

Z podobné mástršíf (nebo mástršit - nelze ověřit) kuchyně jsou další dvě náhodičky z kreativy rezervoáru multi-dimenzionálních zdrojů možností skutečné neskutečnosti tuzemské politiky všech úrovní, rozměrů, i paralel. Gejzír koksu, HáHáCé, (a kdo ví, čeho všeho ještě), a to přímo z Olympu brněnské radnice - coby startér diskusí na téma údajné legalizace drog na CZ politické scéně, i ve vrcholných managementech tuzemských firem („nelze ověřit“ zda jen privátních, nebo i se státní účastí, apod.) - to je horký adept na cenu „Zlatá vokurka“ (v hantecu „Zlaté okurek“ kemo) pro hento oné letošní mediální léto. Žádná „nuda v Brně“ a potažmo v celé gubernii. A zase - ta náhodička: Jen pár dní poté kdesi okolo Řáholce policie (nikoli americko-pražská TV) odhalila drogový kontraband v autobuse - v souvislosti s jakýmsi hudebním festem.

Na základě zmíněných náhodiček by si teď leckdo leckde (a možná i kdokoli kdekoli) mohl počkat na to, jestli tuzemská spravedlnost bude všem ve všech případech měřit stejným skotlandtyjátrem, anebo „jako vždycky“ …? Anóbrž - co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi. Tož tak budeme vidět, že?

„Jak prosté, milý Watsone.“

Psali jsme: Pavel Foltán: Generální schizma v ČT & okolí? Pavel Foltán: Kavky, straky, supi, a spol.? Pavel Foltán: Svatoplukovy pruty podle Jardy Foldyny? Pavel Foltán: Ústavní stížnost jako „varianta brod“?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.