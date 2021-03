Pavel Foltán: Vládní hazard? aneb Jak si prohrát volby?

Mediální vlnou prošla čerstvá informace, že ministr Blatný ve čtvrtek při interpelacích ve Sněmovně řekl, že povolá do nemocnic studenty středních škol, a že to prý budou mít povinné. A to prý po dohodě s ministrem Plagou – inu, ona by ta součinnost těch ministerstev mohla být asi ještě širší, což ještě možná časem vyplyne z děje.

Takhle navozená situace může mít pro vládu i negativní synergie, například včetně celé řady právních problémů – a potažmo případně i soudních (s náhradami škod, atd.). Takže jen tak namátkou (prostým a tzv. selským rozumem zběžně a předběžně vzato):

Ze střeních škol by mohli „nasadit“ jen část z 3. ročníků – čili jen studenty plnoleté (co už dosáhli 18 let věku) – u ostatních by to bylo velice riskantní, spíše už v oblasti hazardu. A u studentů ze 4. ročníků jenom ty, co nebudou připuštěni k maturitě – a to zatím ještě asi nikdo s určitostí neví. Neboť dalším hazardem by jistě bylo, kdyby i ministr školství v součinnosti nechal nasadit maturanty „na brigády“ (zdravotně jistě nikoli nerizikové) a ohrozil tak jejich přípravu na maturity, resp. jim v té přípravě přímo bránil. Takže suma sumárum – kolik takových středoškoláků by asi mohlo nastoupit? Jak by vypadala logistika, např. doprava studentů na ta pracoviště a zpět? Všichni nebydlí v místech, kde jsou ty špitály. Jak by vypadala jejich distanční výuka? Kdy by jí vlastně prováděli? V noci? Anebo by do těch špitálů chodili na noční šichty a přes den by distančně „studovali“? Kdy by spali? A co by na to asi řekla hygiena práce? A kdo by tu dopravu platil? A kdo by platil další související náklady? Kdo by dělal další související agendy? Za koho by ti středoškoláci do těch špitálů nastoupili? Za uklizečky apod. pomocný personál? To jsou ty profese, co ve zdravotnictví akutně chybějí natolik, že je nutné nasadit studenty středních škol? Kolik je k dispozici zletilých studentek (event. možná sem tam i studentů) ze středních zdravotních škol? A spádově kde? Spočítali si také toto páni ministři školství a zdravotnictví? Mají tuto mapu? A nechybí v těch špitálech zejména doktoři? A hlavně střední zdravotnický personál – tedy především zdravotní sestry? A můžou za ně nastoupit například studenti z gymnázií, průmyslovek, anebo z konzervatoří, či z jiných škol nezdravotnického zaměření? A nechybí tak náhodou ti doktoři a ty zdravotní sestry nejvíc v příhraničních oblastech Německa (Bavorska, i Saska) a Rakouska? A v dalších přilehlých oblastech = čili zejména v krajích (podle abecedy) Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Libereckém, Plzeňském? No, a to právě proto, že naši doktoři a sestry (vystudovaní, atestovaní a praktikovaní za naše peníze – neboli za peníze nás daňových poplatníků České republiky) jezdí coby „pendleři“ pracovat do německých a rakouských špitálů? A proč? No – za podstatně větší výdělky, než jim tady dá ministr zdravotnictví. Není to snad i tak trochu pravda? Anebo úplně? A kvůli komu? A cui bono?

Tyhle základní úvahy ihned napadnou každého běžného občana selského rozumu. A může se stát – jak se to nedávno už párkrát stalo, že někdo někam něco zažaluje, no a nějaký soud pak někde rozhodne, že ten výjimečný stav nebyl tak úplně relevantní. I přes to, že už třeba mezitím skončil. A pak začnou ty další právní tahy v některých právních kruzích – a potažmo i politických. Leckdo už by si to uměl živě představit. A pak se ten okruh resortů může rozšířit i na vnitro, sociální věci, armádu, atd. (už i jen právním samospádem v rámci dotřených agend, a tak dále). Leckomu leckde už prý i vrtá hlavou, jestli by třeba nemohlo jít i o jakousi byrokraticko právní symbiózu anóbrž kšeft je kšeft všude možně, a řečeno s hláškou z filmu „Nemusí pršet, jen když kape“.

Kdo se i v tom trochu vyzná – hlavně v píárku – zejména v oblasti politických stran – a hlavně v technologii volebních kampaní, tak ten si jistě umí představit i to, že právě teď bude opozice (přesněji řečeno ten tzv. „demoblok“) v klídku vyčkávat, až ta vláda tu svou kreativu shora popsaného typu ještě víc rozvine. A pak ten „demoblok“ začne sklízet plody. S blížící se předvolební kampaní – pochopitelně, kdy jindy, že. Přesně na čas. Až jim to všechno samo pěkně a bezpracně uzraje. Takže, zase a jenom tak namátkou – třeba takoví Piráti budou rádi chytat do sítí své slibotechny právě hejna těch středoškoláků, co jim tou akcí „totálajnzatzmitlšůle“ naženou do tenat především ty shora zmíněné vládní resorty. Z těch študáků si to domyslí i ti, co budou zletilí až v průběhu následujícího volebního období. A protože nemají žádnou jistotu, že by se to jejich nasazení nemohlo opakovat, no tak asi budou volit především toho, kdo jim nakuká asi něco ve stylu „sfolte nas, nic se fam ne stane“ a podobně. To se tady totiž naprosto jasně a zcela samo nabízí. No a konkrétně Piráti to předvedli už v kampani u předchozích voleb před čtyřmi roky. Kde jsou např. ty realizace jejich slibů z oblasti autorského práva, autorských svazů, i souvisejících problémů? Krom toho slibovali i řadu řešení v oblasti digitalizace, i jinde, atakdáleatakdál. A to jen tak namátkou. No, a samozřejmě řady jejich voličů může rozšířit i dvojnásobný počet těch „nasazených“ středoškoláků, protože zpravidla každý ten středoškolák má obvykle 2 rodiče, že – no a to už je v součtu docela zajímavá cílová skupina. Dá se to dost rychle spočítat …

Ostatně i té oné takzvaně „koaliční“ a zelenkavě skomírající ČSSD už je šumafuk, co bude po volbách – jak s koaličním partnerem, tak i s jejich vlastní partají. To už ty její předáky dávno vůbec nezajímá, ti už mají úplně jiné plány a starosti – hlavně o sebe osobně. Zhruba tohle slyšíte už i z hlasu lidu, a čím dál víc. Není divu. Lid není vůl.

Leckdo z branže se asi diví, že to předseda vlády trpí. A že mu to nikdo z toho jeho P.R. týmu neřekne. Ostatně, aktuálně je období konferencí hnutí k nominacím pro ty podzimní sněmovní volby. A tam asi řada členů bude očekávat, že se právě i k tomu to vrchní velení toho hnutí efektivně postaví, a něco s tím udělá (už jednou pro vždy). Totiž kdekdo by si mohl položit i další související otázku, a to možná i tak, jestli je ten vládní hazard spíš provládní, anebo spíš protivládní? A znovu – pour qui? Takže leckomu by se třeba mohlo zdát, že je dost zvláštní, když se zrovna teď a tady dějí akce tohoto typu. Co jakoby zdánlivě nemají logiku. Tedy logickou logiku. Anebo je něco ještě nějak jinak? Anebo je všechno úplně jinak? Kdo ví?

