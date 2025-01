Pavel Foltán: Z vox populi. „De fenestra? De fenestra!“

O co v tom „příběhu“ jde: Údajně o úkol pro žáky třetích tříd základní školy. Děti si mají vybrat písmeno, a doplnit je do tabulky, popisující scénku jakéhosi Péti, Petra, (asi fiktivního), tedy potenciálního sebevraha, co napsal dopis na rozloučenou s tím, že se otráví pomocí prášků na spaní a pustí si plyn – to vše kvůli nějaké nešťastné dětské lásce. Ten příběh prý ale má „šťastný konec“, protože Petrovi kvůli opravě vypnuli plyn. (Takže hepyend? Inu, plyn tady už brzy můžou hepy vypnout všem …)

Tolik tzv. „lustrum“ dané problematiky, co rychle přerůstá do rozměrů skandálu prý přímo už nejen resortního. A není divu. Leckdo leckde by ihned mohl podotknout, že už sama konstrukce téhle pakárny je zcela zralá přinejmenším na kliniku profesora Chocholouška … Leckomu by se možná chtělo zvolat i ono „svatá prostato“…!

A kdokoli kdekoli by k tomu mohl zcela věcně konstatovat např. i to, že kromě toho chocholouškismu pak v případě konstrukce téhle školní „didaktiky“ nesedí i další – a elementární „detaily“, co těm „autorům, expertům, politrukům, poradcům, znalcům“ a dalším z té partičky, co má tenhle totál brutál školní exces na svědomí – tak co jim chybí ze základních znalostí fyziky, chemie, logiky, atd. – samozřejmě i mimo jiné mezery zejména v pedagogice. A v důsledku čehož by nepochybně ihned zasloužili mimo jiné i nobelovku za BLBOST a výlet na pracák „první kosmickou“, jak se říká.

Tak například: Jen taková maličkost, nicméně principiální a podstatná. Otrávit (třeba i spáchat sebevraždu) se dalo tím tzv. „svítiplynem“ – co asi měli ti dotčení agitátoři, experti a politruci na „mysli“ – se dalo vlivem oxidu uhelnatého, který – jak známo – je nedýchatelný. To je obecně známo, ale zcela zjevně to není známo těm pachatelům dotčeného „příběhu“. K dané otravě tím svítiplynem už ale nedochází, protože už ani nemůže, jelikož ten svítiplyn se u nás už spotřebitelsky nepoužívá zhruba čtvrt století – a zhruba stejnou dobu se v ČR používá jen tzv. zemní plyn, a tím se (jak je obecně známo) otrávit nelze. Avšak zemní plyn je výbušný, a to docela dost. Takže ten Petr „hrdina“ toho školního příběhu by se snad mohl vyhodit do luftu i s tím barákem, kde by se jako chtěl otrávit. (Ale vlastně snad ani nemohl, když mu ten plyn vypnuli.)

A obecně známo je i to, že výroba toho svítiplynu byla mnohem dražší, než výroba toho zemního plynu. Takže i proto u nás došlo k nahrazení svítiplynu tím zemním plynem. A mezi spotřebiteli v tuzemsku je aktuálně obecně velmi dobře známo i to, že ten ještě před nějakými třemi lety laciný zemní plyn nám tady ta 5-1 koaliční vláda těch „expertů“ dokázala mnohonásobně předražit. Totál brutál. A bez mrknutí oka.

A pointa / ponaučení / poslání, apod. závěr z toho „školního příběhu“? Opět otázka z vox polpuli – tentokrát prý na učitele dějepisu (v koaliční vládě prý to jsou zejména dějepisář Baxa & dějepisář Rakušan). A ta otázka z vox populi prý měla znít nějak asi takhle: „Učí se na tuzemských školách v dějepise téma defenestrace? A jestli vůbec, tak podle skutečnosti? Anebo podobně, jako ta pakárna o tom Petrovi a plynu …?!?“

„Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku co je preparát? Prečo Jano ideš? Pre parát.“