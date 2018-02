Petice: Uber a Tarify pro lidi

My, občané Prahy a a ostatních měst včetně zahraničních turistů, studentů a ostatních se již nenecháme okrádat zlodějskými taxikáři, chceme nadále používat Uber a Taxify.

Nechceme dál poslouchat lži taxikářů, že řidiči těchto společností přijímají neoprávněně peníze, které nedaní ... NENÍ TO PRAVDA

Za každou "spolujízdu" dostaneme obratem na e- mail daňový doklad na finance, které jsme vydali po vzájemné dohodě. Vyhovuje nám, že dopředu víme za kolik budeme svezeni. Vyhovuje nám, že na řidiče Uber a Taxify nečekáme déle než 5 - 10 minut (nikoli jako u Taxi hodinu i více a pak nám zavolají, že nemají volné vozidlo a nepřijedou vůbec). Vyhovuje nám, že nás řidiči Uber a Taxify neodmítají pokud chceme jet jenom malou vzdálenost, vyhovuje nám slušnost řidičů Uber a Taxify, jejich spolehlivost a vždy slušné jednání.

Magistrát hl. m. Prahy již několik let bojuje proti nepoctivým taxikářům...

My, občané Prahy a a ostatních měst včetně zahraničních turistů, studentů a ostatních žádáme odpovědné složky Magistrátu hl. m. Prahy a vlády, aby tento svůj boj potvrdili tím, že budou konat ve "zrychleném řízení" a určí co nejrychleji jasné podmínky pro udělení "licence" (např: povinné psychotesty, referenční zkoušky, pojištění a regule potřebné pro další provoz...) za kterých budou moci řidiči Uber a Taxify regulérně provozovat svou činnost, kterou my níže podepsaní vyžadujeme a přejeme si aby nadále fungovala...

Stanislava Koucká Nodlová

Petici můžete podepsat ZDE

autor: PV