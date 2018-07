Petice: Vraťme policejní služebnu do pražské čtvrti Košíře

Petice občanů, kteří žádají, aby Policie ČR vrátila policejní služebnu Místní oddělení Košíře do katastru Košíř ze současného umístění Běhounkova 2301/19 Praha 13, Stodůlky

Dle Čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č, 85/1990 Sb. o právu petičním a Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

My občané žádáme, aby Policejní oddělení, která má obstarávat území Košíř v pátém pražském obvodu, bylo přemístěno ze Stodůlek na Praze 13 zpátky do Košíř na Prahu 5. Při krádeži v Košířích je občan navíc potrestán ještě tím, že musí jet min. půl hodiny do Stodůlek, aby ji nahlásil. Několikrát již byl vznesen dotaz na velitele policie Praha II, kdy se nová stanice policie v Košířích konečně umístí bez jakéhokoli výsledku.

Odůvodnění:

Tvrzení, že nejsou vhodné prostory je jenom ukázkou neschopnosti současné radnice. Dle ředitele policie v obvodu Praha II, pod který košířská stanice spadá „Se situaci se stále nedaří vyřešit. Nepovedlo se najít vhodný objekt, kde by mohlo být umístěno 58 lidí a kde by byla parkovací místa pro zhruba 5 vozidel.“ Josef Endal (ANO 2011) za současnou koalici tvrdí „Nemáme ani žádný pozemek, který bychom jim mohli poskytnout.“

Přitom je volný objekt Kobrova 1399/4, Praha 5 hned vedle stanice Městské policie pro Prahu 5. Tento objekt je na hranici katastru Košíře s velmi dobrou dostupností pro obyvatele této čtvrti Prahy 5.

Petici sestavil petiční výbor:

MUDr. Miroslav Doležal

Mgr. Jan Smetana

Mgr. David Pavlorek

Petiční výbor zastupuje: MUDr. Miroslav Doležal

Petici můžete podepsat ZDE

autor: PV