Petice: Zachraňme henčovský mostek

Podle plánu projektantů by přes něj měla vést staveništní komunikace pro výstavbu obchvatu Nových Domků a Velkého Beranova a proto by měl být tento kamenný mostek stržen a nahrazen ocelovým propustkem. Přestože se jedná o nezdobnou a neokázalou stavbu, myslíme si, že patří neodmyslitelně k rozvoji Vysočiny - vždyť až do předválečných let věrně sloužil na klíčové silniční spojnici mezi Jihlavou a Brnem. Jako takový byl mostek součástí v tomto úseku stále dochované části nejstarší trasy bývalé císařské silnice, budované v letech 1783 až 1787 a nazývané i dnes "starou brněnskou silnicí".

Nijak nezpochybňujeme vysokou prospěšnost stavby obchvatu Nových Domků a Velkého Beranova. Jsme ale přesvědčeni, že v rámci stavby a při velikosti jejího předpokládaného rozpočtu hrazeného z fondů EU lze nalézt takové technické řešení, kterým bude tento historický mostek pro budoucí generace ušetřen. Nemyslíme si, že fakt, že tato historická stavba nikomu nepatří, by měl být důvodem k jejímu zničení.

Tomáš Blažek

Petici můžete podepsat ZDE

autor: PV