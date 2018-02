Petice za zachování stromů na Štefánikově ulici ve Zlíně

Vážení,

v nejbližších dnech je plánováno kácení 6ks kaštanů, jírovců maďalů na Štefánikově ulici, v bezprostřední blízkosti Univerzity Tomáše Bati a trolejbusové zastávky Školní, nedaleko Kulturního a univerzitního centra Zlín.

My, níže podepsaní, protestujeme proti výše uvedenému kácení. Po osobní prohlídce všech výše uvedených stromů jsme přesvědčeni, že jejich skácení není v současné době nutné a žádáme tedy zachování stromů a v nutných případech jejich ošetření tak, aby nedocházelo ke zhoršení jejich stavu.

Zároveň žádáme o garanci takových opatření, prostřednictvím kterých by se tak jakémukoli narušení kořenové struktury stromů do budoucna jednou provždy zamezilo. Tento záměr je možné realizovat tím způsobem, že Odbor životního prostředí a zemědělství bude u výkopových prací, jakými byly i stavby univerzitního centra a zastávky Školní na Štefánikově ulici, do budoucna garantovat přítomnost odborného arboristy, či dendrologa tak, aby k podobným nedopatřením nemohlo již nikdy dojít.

Za přínosné řešení celé situace rovněž považujeme úpravu trolejbusové zastávky takovým způsobem, aby nedocházelo k dalšímu případnému narušení kořenové struktur stromu a aby měla „prostor se plně regenerovat.

Bohužel jsme nuceni připustit, že u výše uvedených kaštanů došlo vlivem výše uvedených výkopových prací k narušení kořenového systému. Nicméně se domníváme, že toto není natolik rozsáhlé, aby si s nimi tyto výše uvedené kaštany „neporadily“. Nejen vzhledem k tomu že se se nejedná o senescentní, ale dospělé, vzrostlé jedince, jsme přesvědčeni o tom, že tyto stromy jsou schopny svou sílu a stabilitu obnovit, neohrožují ani kolemjdoucí lidi, ani projíždějící auta, a že není nutné je nyní kácet.

Chtěli bychom na tomto místě připomenout případ prozatím „se šťastným“ koncem, kdy se nám podařilo zabránit kácení cca 16ti stromů v oblasti Družstevní ulice. Odbor městské zeleně města Zlína odvolal příkaz ke kácení 10ti vzrostlých stromů, jimž mimo jiné dominují 4 krásné lípy a 8 dalších menších stromů, a to na základě rozhodnutí Českého inspektorátu životního prostředí, vydaného dne 13.2.2017. Tyto stromy z Družstevní ulice navíc svou „životaschopnost“ obhájily i během nedávné silné vichřice, která se Českou republikou přehnala v noci z 28.11.na 29.11.2017.

Jsme přesvědčeni, že stejně tak i výše uvedené kaštany jírovce maďalu si svůj život, prostor a místo na zemi obhájí a že si toto právo zaslouží. Rozhodli jsme se je v tom podpořit.

Žádáme tímto tedy o zachování všech výše uvedených stromů na Štefánikově ulici.

Petiční výbor zastupuje: Bc. Světlana Holešovská, Družstevní 4510, 760 05 Zlín

Petici můžete podepsat ZDE.

