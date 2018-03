Petr Bílek: Osudová osmička s rouškou na obličeji

03.03.2018 18:00

Tak čtu, že 27. května to bude sto let, co v New Yorku umřel na zápal plic podnikatel s nemovitostmi a restauratér Frederick Trump. Tento Němec přijel do Ameriky z Kallstadtu ve Falci a stal se jednou z prvních obětí bezprecedentní epidemie tzv. španělské chřipky. Na fotografii ho zdobí mušketýrský knír a patka, která jako by z oka vypadla jeho vnukovi Donaldovi, 45. prezidentovi Spojených států amerických.