Petr Brandtner: Na VŠE se lže a špicluje

Pozornost novinářů ale vzbudila jiná okolnost, a to že Milan Nidl, nabyl od společnosti Linkin Invest II s.r.o. celkem 2 byty. Byt č. 2405/334 je bytem o rozloze cca. 80 m2 a tento Nidl nabyl za oficiálně deklarovanou částku Kč 7,2 mil. (toto je cena na cca. 50% běžné ceny, inzeráty realitek identický byt nabízejí za 12.5 mil. Kč – otázkou otevřenou v médiích je ten více než pětimilionový rozdíl v ceně prvního bytu). Druhý byt č. 2405/383 je bytem o rozloze 49 m2 a tato osoba jej nabyla za částku Kč 7,4 mil. (toto je běžná cena). Nidl tedy měl formálně uhradit v roce 2024 za nákup výše uvedených nemovitostí celkovou částku cca. Kč 14,5 mil..

Je tu však ještě možná důležitější otázka. Ivana Nidlová je zařazena na své pozici u Úřadu městské části Praha 12 do 12 platové třídy, což při jejím věku odpovídá platu na úrovni 35.000,- Kč/měsíc. Prorektor VŠE Milan Nidl je zaměstnancem ve veřejné sféře, tedy s největší pravděpodobností nelze hovořit o nějakém vysokém platu. Milan Nidl, jako osoba zaměstnaná ve veřejné sféře, a s manželkou pracující pro veřejnou správu, investuje částku Kč 14,5 mil. z vlastních prostředků (bez jakéhokoliv hypotečního úvěru) do nákupu nemovitostí Drobnou zajímavostí je, že nabyté byty jsou psány toliko na Milana Nidla, nikoli, jako jiné nemovitostí těchto manželů, jako vlastnictví společné.

Na celou záležitost upozornil advokát Jan Bouček, a to sdělením adresovaném členům akademického senátu VŠE. Obratem rozeslal předseda Akademického senátu (AS) Tomáš Pavelka jeho členům toto sdělení: „ Vážené senátorky, Vážení senátoři, dne 30.1.2025 jste pravděpodobně obdrželi email z adresy jboucek@blegal.cz, který obsahoval některé „informace“ o panu prorektorovi Nidlovi. Pan prorektor mě požádal, abych Vám, jako předseda AS VŠE, napsal, že zmíněný email a přiložené dokumenty obsahují jeho osobní údaje, čímž došlo k porušení zákona. Pokud by tento email někdo přeposlal dále, může jít z jeho strany o porušení zákona o zpracování osobních údajů. Podle vyjádření pana prorektora, je pohyb mailů logován. Prosím vezmete tuto informaci na vědomí“.

A velezajímavý dovětek najdete na závěr sdělení T. Pavelky, cituji pro jistotu ještě jednou: „Podle vyjádření pana prorektora, je pohyb mailů logován“. Jinými slovy sledován, špiclován. Což jednak je naprosto neetické a na akademickou půdu nepatříci, jednak to odporuje §182 trestního zákona č. 40/2009 Sb., kde se v bodě 1 praví: „Kdo úmyslně poruší tajemství

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,

b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo

c) neveřejného přenosu dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková data,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

Zde se nabízí onen bod b). Dříve se tomu postaru říkalo listovní tajemství, a to, jak vidno se vztahuje i na elektronickou poštu.

V jiném zákoně, a to v § 316 odst. 2 zákoníku práce stojí, že „nesmí zaměstnavatel bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.“ Je popsaná situace „zvláštní povahy“? No, jistě, klade otazník nad aktivity vysokého akademického funkcionáře. Tak ale to „logování“ myšleno jistě nebylo.

Skutečnost, že předseda AS Pavelka motivován podle svých slov prorektorem Nidlem de facto vyhrožuje členům AS, aby je nenapadlo zveřejnit již dnes veřejné informace, je burcující. Nyní se lze ptát, jak se k celé věci postaví rektor VŠE Petr Dvořák, který se v jiných případech prezentuje jako etalon etiky a spravedlnosti.