Petr Dufek: ČR loni s pátou nejnižší inflací v EU

19.01.2026 15:16 | Glosa
autor: PV

Ty časy, kdy se česká ekonomika řadila k inflačním ekonomikám unie, protože se příliš nevěnovala cenám energií, skončily. Loni česká inflace dosáhla páté nejnižší hodnoty v rámci celé EU a je tedy jasné, že za námi zůstala většina zemí platících eurem.

Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Pro srovnání, euroizované Slovensko mělo inflaci více než dvojnásobnou ve srovnání s ČR.

V prosinci česká harmonizovaná inflace zůstala stejně jako v listopadu na úrovni 1,8 %. Rozdíl mezi známější národní inflací a touto harmonizovanou, která je jediná srovnatelná, tví především v započítávání cen nemovitostí v rámci tzv. imputovaného nájemného. V harmonizované inflaci není, tudíž je i nižší.

K nízké české inflaci přispělo především zlevňování energií, které tak reagovaly na vývoj cen silové elektřiny a plynu na evropském trhu. Co je pozitivní? Že tento trend může ještě v úvodu letošního roku pokračovat. Zvlášť když u elektřiny odpadly poplatky za OZE.

K nízké inflaci v ČR přispěl především vývoj cen zboží. To celkově zdražilo jen o 0,5 %, a to díky posilující koruně zlevňující dovozy do ČR.

Ceny služeb naproti tomu rostly – podobě jako v ostatních středo a východoevropských zemích – o poznání rychleji. Tam probíhá proces dobíhání podporovaný nárůstem reálných mezd a v podstatě tím není ani překvapivý.

Vývoj inflace byl v posledním roce velmi pozitivní. ČNB se podařilo zkrotit inflaci a dostat ji do cíle za cenu vyšších úrokových sazeb, které si ECB navzdory vyšší inflaci ve většině zemí eurozóny nemůže s ohledem na chabý výkon unijní ekonomiky v podstatě dovolit.

Výhled pro letošní rok zůstává velmi příznivý. Je pravděpodobné, že česká inflace bude i nadále patřit mezi nejnižší v unii. 

