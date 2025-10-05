Petr Hampl: Chudina proti chudině

Každý politický projekt v posledních sto letech řeší následující dilema. Realizuje zájmy a záměry nějaké elity, kontraelity, avantgardy či jakkoliv tomu chceme říkat, a zároveň potřebuje schopnost vyburcovat část obyčejného pracujícího lidu – to jsou pak ty davy, které plní náměstí, agitují mezi svými sousedy, stávkují nebo bojují v ozbrojených střetech. Jenže sladění těch zájmů je obtížné.
Jedním z možných řešení je Trumpova obnova průmyslové společnosti. Zájem na obnově fabrik a jejich prosperitě je to, co spojuje továrníky, manažery, inženýry, technologie i řadové dělníky. Zdá se, že stejným směrem se dívá i betonový král Tomáš Březina.
Ale když se podíváme pořádně, všimneme si, že protistrana uskutečnila něco hodně podobného už dříve – tedy spojenectví vedené finanční oligarchií, ve kterém hrají roli lidu řadoví pracovníci reklamních agentur, neziskovek, slečny v bance u okénky, a samozřejmě nižší byrokraté ve státních i korporátních aparátech (takoví ti produktoví specialisté, manažeři vztahů apod.)
Americký sociolog Peter L. Berger psal už v 80. letech o vodorovném třídním konfliktu, a zdá se, že je to výstižný popis.
Možná vás napadá, že by dávalo větší smysl, kdyby řadoví zaměstnanci z fabrik a korporátních aparátů postupovali společně. Jenže oni nejsou schopni postupovat společně, pokud je nedá dohromady nějaká elita (či potenciální elita). A nezdá se, že by nějaká elita (ve smyslu schopností) měla na takovém spojenectví zájem.
A ještě něco. Lze si představit národní hospodářství, kde budou fabriky a statky, a kde nebudou banky ani reklamní agentury. Přinejmenším teoreticky. Nelze si ale nepředstavit národní hospodářství, kde budou banky a reklamní agentury, ale nebudou tam fabriky ani statky. Vítězství jedné z těch skupin tedy může vést ke stabilnímu světu, vítězství té druhé skupiny nutně vede ke kolapsu.
(zdroj: petrhampl.com)
autor: PV