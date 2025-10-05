Petr Hampl: Chudina proti chudině

05.10.2025 12:16 | Glosa

Denní glosy Petra Hampla.

Petr Hampl: Chudina proti chudině
Foto: Screen: XTV
Popisek: PhDr. Petr Hampl, Ph.D., sociolog

Každý politický projekt v posledních sto letech řeší následující dilema. Realizuje zájmy a záměry nějaké elity, kontraelity, avantgardy či jakkoliv tomu chceme říkat, a zároveň potřebuje schopnost vyburcovat část obyčejného pracujícího lidu – to jsou pak ty davy, které plní náměstí, agitují mezi svými sousedy, stávkují nebo bojují v ozbrojených střetech. Jenže sladění těch zájmů je obtížné.

Jedním z možných řešení je Trumpova obnova průmyslové společnosti. Zájem na obnově fabrik a jejich prosperitě je to, co spojuje továrníky, manažery, inženýry, technologie i řadové dělníky. Zdá se, že stejným směrem se dívá i betonový král Tomáš Březina.

Ale když se podíváme pořádně, všimneme si, že protistrana uskutečnila něco hodně podobného už dříve – tedy spojenectví vedené finanční oligarchií, ve kterém hrají roli lidu řadoví pracovníci reklamních agentur, neziskovek, slečny v bance u okénky, a samozřejmě nižší byrokraté ve státních i korporátních aparátech (takoví ti produktoví specialisté, manažeři vztahů apod.)

Americký sociolog Peter L. Berger psal už v 80. letech o vodorovném třídním konfliktu, a zdá se, že je to výstižný popis.

Možná vás napadá, že by dávalo větší smysl, kdyby řadoví zaměstnanci z fabrik a korporátních aparátů postupovali společně. Jenže oni nejsou schopni postupovat společně, pokud je nedá dohromady nějaká elita (či potenciální elita). A nezdá se, že by nějaká elita (ve smyslu schopností) měla na takovém spojenectví zájem.

A ještě něco. Lze si představit národní hospodářství, kde budou fabriky a statky, a kde nebudou banky ani reklamní agentury. Přinejmenším teoreticky. Nelze si ale nepředstavit národní hospodářství, kde budou banky a reklamní agentury, ale nebudou tam fabriky ani statky. Vítězství jedné z těch skupin tedy může vést ke stabilnímu světu, vítězství té druhé skupiny nutně vede ke kolapsu.

Předplacením Plné verze Hamplova druhého pohledu získáte přístup k dalším textům, poznámky do vašeho e-mailu a především vědomí, že už nejste černí pasažéři. Že se podílíte spravedlivým dílem. Plnou verzi si můžete obstarat zde. 

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme:

Petr Hampl: Děti, nebo stabilní rodiny?
Slovensko, Maďarsko, USA. Je to tu. Svět „kavárníků“ se hroutí
Petr Hampl: O klukovském hrdinovi
Petr Hampl: Co je důležité vědět o Orbánově ekonomickém modelu

 

Zdroje:

https://petrhampl.com

https://www.petrhampl.com/plna-verze-druheho-pohledu/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hampl

autor: PV

Proti komu bojujete chápu

Ale má otázka je s kým? Respektive s kým byste pak chtěli vládnout? Na to vládnout sami asi mít nebude (myslím hlasy) a jestli jste proti této vládě a pirátům, tak kdo vám pak zbývá? Opravdu je pro vás přijatelnější SPD nebo komunisté než třeba ODS nebo STAN? Děkuji za vyjádření. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Hampl: Chudina proti chudině

12:16 Petr Hampl: Chudina proti chudině

Denní glosy Petra Hampla.