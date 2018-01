Petr Hampl: Ležáci

Staří lidé by prý neměli volit, protože už tu dlouho nebudou, a tudíž by ve své zlomyslnosti mysli zvolit mladým špatného prezidenta. A protože volba prezidenta neobsahuje nic hlubšího než výběr tetování (vyjádření ze stejného rance), mají vybírat jen mladí.

Asi nepřekvapuje, že tuhle kreténskou myšlenku (protlačovaná za peníze daňových poplatníků, jak jinak) neslyšíte od mladých lidí, co mají solidní práci a rodinu. Slyšíte ji od bezstarostné mládeže, jejíž život je roztříštěn mezi studium, cestování, občasnou práci a tahání peněz z rodičů a která zatím neuvažuje o zakládání rodin. Je fajn, že někteří mladí lidé mohou žít takovým svobodným životem. Ale to rozhodně neznamená, že by měli monopol na rozum.

Je tedy na místě připomenout, že:

Ti dříve narození pro tuhle zemi desítky let tvrdě pracovali. Je-li tu dnes kultivovaná krajina, opravené domy, slušná technická úroveň a fungující infrastruktura, za tím je dřina dnešních starších lidí (a pochopitelně jejich rodičů a prarodičů). Mají tedy silnou motivaci tu zemi chránit. Na rozdíl od těch mladých, kteří s ní nejsou zvlášť nijak citově spjati, protože s ní není spojeno žádné úsilí a žádné oběť. Jak kdysi napsal jeden mladý ekonom, „nevidím žádný důvod, proč by měla být Česká republika víc moje než třeba Japonsko.“

Ti středního a pokročilejšího věku už v českých zemích zůstanou. Příštího prezidenta naprostá většina z nich přežije, ale do stěhování už se jim nechce. Opět tedy mají silnou motivaci udržet v České republice přijatelné poměry. Na rozdíl od sluníčkové mládeže, z nich většina plánuje odstěhování do zahraničí. Ono jim to nejspíš vesměs nevyjde, ale je to ilustrace, jaké city chovají.

Dalo by se to tedy postavit i opačně, a požadovat zvýšení voličského věku, řekněme na 40 let. Mladší by mohli volit pouze v případě, že mají stálé zaměstnání a alespoň dvě děti. Proč by měli k volbám chodit ti, pro které vlast neznamená nic jiného než otevřená fotrova peněženka? Takových naštěstí není většina, jsou jen hodně hlasití.

A správné řešení samozřejmě neomezovat volební právo nikomu. Nechť mladí hájí svoje zájmy, nechť staří hájí svoje zájmy, nechť bohatí hájí svoje zájmy, nechť chudí hájí svoje zájmy a nechť je mezi nimi vyjednáván kompromis. O tom je demokracie.

