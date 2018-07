Petr Hampl: Mafiáni a bankéři proti lidem

Po první poznámce k nedávnému šokujícímu rozsudku v kauze H-Systém mi kdosi doporučil, abych si před dalšími komentáři přečetl celý rozsudek. Dal jsem tomu tedy několik hodin, ale bylo to čtení pro silné nervy. Potvrzuje, že rozsudek nejvyššího soudu je hanebný a nespravedlivý. Ukazuje ale také, že ve stínu skandálu rozkradení developerské firmy H-Systém proběhla další zlodějna. S menším objemem, ale o to odpornější.

Ten rozsudek si můžete přečíst třeba ZDE

Začátek znáte. H-Systém byl rozkraden a mnozí jeho zákazníci se ocitli v zoufalé situaci – celoživotní úspory pryč, bydlení nikde a před vámi perspektiva, že budete spoustu let splácet dluhy. Právě v takových situacích jsou lidé nejzranitelnější vůči nejrůznějším šmejdům.

Takže jak na ně šmejdi vyzráli.

První krok. Je zřetelné, že rozestavěné nemovitosti nevydrží zimu a že vzniknou další ztráty. Zákazníci se tedy dohodnou se správcem konkurzní podstaty, že si své domy dostaví na vlastní náklady a že je pak převedou do svého vlastnictví - výměnou za to, že se vzdají všech dalších nároků. Takové dohody jsou běžné při naprosté většině bankrotů. Zákazníci tedy nemohli předpokládat, že tentokrát se jedná o podvod. Jsou podepsány příslušné dokumenty.

Druhý krok. Lidé se ještě víc zadluží, nemovitosti zachrání, domy dobudují. Není možné je označit za vítěze situace. Své domy zaplatili dvakrát. Což nezní tak tragicky, pokud si neuvědomíme, že to znamená, že si člověk vezme přesně takový úvěr, jaký si může dovolit, a posléze se ukazuje, že musí zaplatit o několik milionů více. Se všemi důsledky pro osobní a rodinné životy.

Třetí krok. Objeví se jiný správce konkurzní podstaty. Děkujeme, že jste to postavili a zaplatili. Teď ty domy ale vykliďte.

Změna správce konkurzní podstaty ale není něčím na způsob změny počasí. O jeho jmenování a změně rozhodoval největší věřitel – Komerční banka! Je opravdu podivuhodná náhoda, že se Komerční banka ozvala až poté, co lidé domy dostavěli. Spíš to vypadá jako obyčejná šmejdská akce.

Horoměřičtí domkáři vytvořili obrovskou hodnotu a zabránili značným škodám. Bylo by tedy férové se s nimi dohodnout. A ne je vyvlastnit.

Proto také soudy rozhodovaly jednoznačně a požadavek na vyvlastnění horoměřických domků smetly. Až soudci nejvyššího soudu Krčmář, Gemmel a Polášek úplně otočili logiku, popřeli dosavadní praxi a porušili veškeré dobré mravy. Lidé mají být ze svých domů neprodleně vyhnáni, následovat bude rychlá dražba a většinu peněz dostane firma Global Financial Restructuring Czech , která je toho času v likvidaci, sídlí na Kypru a jejíž vlastníci jsou neznámí. Tedy typická mafiánská struktura. Tato krajně podezřelé firma totiž mezitím odkoupila od Komerční banky její pohledávku za H-Systémem.

Je vrcholem cynismu, když soudce konstatoval, že v každém případě by někomu vzniklo bezpráví a že soud tudíž musel volit. Soud volil tak, že zisk putující do anonymní mafiánské organizace má prioritu před ochranou majetku slušných občanů. Co přijde příště? Povinné zabavování orgánů, aby s nimi mohla obchodovat nějaká firma z Kajmanských ostrovů?

Nicméně celá záležitost má i další mravní ponaučení. Když si vezmeme, jací lidé si kupují a staví domky v Horoměřicích, dá se předpokládat, že mnoho z nich působí v korporacích a že se často jedná o manažery s nadprůměrnými příjmy a sluníčkovými názory. Tedy o tu společenskou vrstvu, kde se tak často pošklebují lidem v exekucích a odříkávají ty odporné průpovídky, že si za to postižení mohou sami, že si neměli půjčovat atd. Teď padli do rukou stejnému typu šmejdů oni sami.

Na sociálních sítích už slyšíme podobná vyjádření, že to postiženým patří. Přeji autorům těch citátů, aby se stali příštími obětmi podobných šmejdských praktik.

Maďarská revoluce, která v roce 2010 vynesla k moci Viktora Orbána, nebyla motivována imigrací, ale lidovým odporem proti praktikám nadnárodních bank a šmejdských finančních institucí, které jsou na ně navázány. Lidé se nenechali ošálit propagandou o tom, že vše je vina postiženého a zvolila vládu, která se dokázala finančním institucím rázně postavit. Zdá se, že od té doby se šmejdi poučili – neokrádají všechny lidi najednou, ale postupně. Nicméně i tak to už jde jenom v České republice do milionů.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Je důvod bát se nového kola obchodní války? Petr Hampl: Spojení národní suverenity a jednotného evropského trhu je jen iluze Petr Hampl: Prolhaný šmejd Člověk v tísni Petr Hampl: Malá lekce z demagogie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV