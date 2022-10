Petr Hampl: Mír agresora

reklama

Tak jsme tu měli mírové štváče a teď přišla pirátská europoslankyně Gregorová (ano, ta propagátorka užívání drog) s další lahůdkou – „mír agresora“. Válka na Ukrajině prý nesmí skončit, protože by pak nebyl obyčejný mír, ale mír agresora. Co to vlastně znamená? To by byl jako mír jenom pro agresora a pro napadeného by pokračovala válka? To by kluci z napadeného národa dál umírali na bojišti? Samozřejmě, že ne. To s námi jenom gaučová válečnice manipuluje. Aby nám slovo „mír“ začalo připadat hnusné a zbabělé. Abychom se učili milovat zabíjení a umírání.

Ono je to stejně určené omezené jenom bublině gaučových válečníků. Škoda, že nemůže vysvětlovat matkám, manželkám, milenkám a dětem zabitých, že kdyby jejich blízcí neumírali, byl by to „mír agresora“. Škoda, že nemůže vysvětlovat klukům s utrhanými končetinami nevýhody „míru agresora“. I když, kdo ví. Možná by to zvládla. V roce 2015 mi jedna liberální novinářka s vážnou tváři řekla, že je připravená podívat se do očí matce oběti migračního násilí a říct jí, že život její dcery má menší hodnotu než princip volné migrace. Teď to slyšíme o válce.

Princip gaučového válečnictví je pořád stejný. Ti nejzbabělejší ze zbabělých volají po krvi.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Prázdnota, ale úplná. Musejí selhat. Tvrdá slova profesora Druláka o dnešních politických elitách Petr Hampl: Neatraktivní civilizace Petr Hampl: Kéž by Fiala skončil jako Sobotka Sociolog Hampl na veřejnosti. Zasel bouři mezi lidi: Je příznivý čas na revoluci! Toto udělejte

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama