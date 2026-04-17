Petr Hampl: O maďarském způsobu vládnutí

Všude se píše o tom, že Viktor Orbán vytvořil politický systém sobě na míru a že se to potom obrátilo proti němu. Nevidím do hlavy Viktora Orbána, ale maďarský systém má i jiné výhody a parametry. Maďarsko je pravděpodobně jediná země v západním světě, kde se dá vládnout v tom smyslu, že vítěz voleb může přinést nějakou koncepci a prosadit ji. Tedy jediná země v západním světě, kde se dá vládnout v běžném smyslu toho slova. Chce to ovšem výrazné volební vítězství – takové, že získáte absolutní většinu hlasů a ještě pro vás hlasuje většina územních celků.
To je naprosto dramatický rozdíl oproti poměrům, kde fakticky vládne nějaká oligarchická struktura a kde vítěz voleb nezískává nic jiného než právo zápasit s touto oligarchickou strukturou a pronášet projevy, které vzbuzují mediální pozornost, a přitom nic nemění.
I pro Maďarsko je mnohem lepší projít čtyřletou vládou magora s psychopatickými rysy (aspoň zatím tak Péter Magyar působí) než upadnout do dlouhodobého marasmu. Přesně k tomu už začala tlačit Evropská unie, která podmiňuje ukončení sankcí tím, že Magyar předá moc nadnárodním oligarchickým strukturám. To měl patrně na mysli Elon Musk, když napsal, že „Sorosova organizace“ převzala Maďarsko. Ještě ale není úplně jisté, že to tak dopadne.
Kontrolní otázky:
Vyvrací to něco, co jsem napsal v minulosti? Jednoznačně. I já jsem dlouho bezmyšlenkovitě přejímal báchorku o blahodárnosti omezení moci, aniž bych si uvědomil, že to rozdělení moci ve skutečnosti nepřináší svobodu, nýbrž oligarchickou vládu.
Je možné formulovat nějakou zákonitost? Země, jejichž vlády fakticky fungují jako absolutistické monarchie, jsou po všech stránkách úspěšnější než země s oddělenými složkami moci.
Prognóza: Zastavení civilizačního úpadku bude spojeno se změnou způsobu vládnutí. Centralizace moci budou nutnou podmínkou (nikoliv postačující).
(zdroj: petrhampl.com)
