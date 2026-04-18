Stávkový výbor v ČT. Boj o televizi přituhuje

18.04.2026 11:49 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Studia České televize v Brně a v Ostravě se obávají o svou existenci. V reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby zaměstnanci ČT v Brně vytvořili stávkový výbor, jehož předseda Jan Havlík zdůraznil, že absence jakékoli zmínky o regionálních studiích představuje reálné riziko pro jejich další provoz a roli ve veřejnoprávním vysílání.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká televize, ilustrační foto

V brněnském studiu České televize vznikl stávkový výbor jako přímá reakce na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. Podle členů výboru tento návrh vážně ohrožuje budoucnost televizních studií v Brně a Ostravě, protože se o jejich existenci vůbec nezmiňuje a neposkytuje jim žádnou zákonnou oporu.

 

 

„Návrh zákona odmítáme. Chybí v něm zákonná opora pro existenci regionálních televizních studií. Zveřejněný návrh převést financování ČT a ČRo pod státní rozpočet bez ústavních pojistek považujeme za likvidaci médií veřejné služby,“ uvedl předseda stávkového výboru Jan Havlík. 

Nynější zákon o České televizi výslovně stanoví, že součástí ČT jsou Televizní studio Brno a studio Ostrava.

Brněnský stávkový výbor v současnosti čítá jedenáct členů a podle Havlíka pečlivě sleduje vývoj situace. Je připraven přijímat další kroky, včetně případných stávkových opatření, aby bránil nezávislost a rozsah veřejnoprávního média. Tato iniciativa odráží rostoucí obavy zaměstnanců České televize z dopadů připravované legislativy, která má zásadně změnit financování a strukturu veřejnoprávních médií.

Hrazení poplatků má skončit s letošním rokem, ČT se to nelíbí

Podle představ koalice by se už od ledna mělo zrušit placení koncesionářských poplatků. „Poplatky se ruší, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady ČT a ČRo necháváme beze změny,“ sdělil ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na tiskové konferenci.

Zákon by měl podle Klempíře začít platit od 1. ledna 2027, ještě ho však čeká připomínkové řízení a celé projednávání ve Sněmovně a Senátu.

Koncesionářské poplatky mají být nahrazeny financováním přímo ze státního rozpočtu. Vládní koalice prosazuje tento model s cílem zajistit předvídatelnost, avšak generální ředitel České televize Hynek Chudárek k němu vyslovil vážné výhrady.

„Pro vedení České televize i nadále zůstává financování prostřednictvím poplatků ve stávající výši preferovanou formou. Pouze tak je schopna poskytovat rozsah veřejné služby jako doposud, dostát všem smluvním závazkům, plnit schválené dlouhodobé pětileté plány a naplňovat uzavřené memorandum,“ vyjádřilo se vedení ČT po schůzce s ministrem kultury Klempířem.

Navrhovaný model financování prý není dostatečně předvídatelný. „Současně není podle předběžných propočtů pravdou, že novela vrací objem finančních prostředků, se kterými by případně Česká televize nově disponovala, do roku 2024. Podle generálního ředitele Hynka Chudárka se jedná o podstatně výraznější propad. Z aktuálních informací, které má vedení ČT zprostředkovaně k dispozici, se jeví jako zřejmé, že pokud novelizovaný zákon vstoupí v platnost, bude muset management televize přijmout razantní opatření s viditelným dopadem na rozsah veřejné služby,“ uvedl management ČT.

Je to tu: „Vyjděte do ulic za Českou televizi.“ Výzva
Udělování cen Anděl se zvrhlo. Umělci začali nadávat na vládu
Česká televize: Financování prostřednictvím poplatků pro nás dál zůstává preferovanou formou
Schůzka s Klempířem: Šéf ČT beze slova odjel, pak přišlo toto

 

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Ukrajina

Podle vás má nyní Ukrajina navrch. To soudíte podle čeho? A fakt upřímně myslíte, že má šanci válku vyhrát? Ač bych jí to přál, já si to teda nemyslím. Buď válka bude trvat nebo Putin zvítězí. Kdyby prohrál, byl by to jeho konec a to on nedopustí, to podle mě bude radši bojovat donekonečna, ať to Ru...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

„Řekněte to Pavlovi.“ Ševčík setřel prezidenta

13:09 „Řekněte to Pavlovi.“ Ševčík setřel prezidenta

Po ubrání testosteronu volala poslankyně Věra Kovářová (STAN) ve vyhrocené diskusi, v níž Miroslav Š…