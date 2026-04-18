Stávkový výbor v ČT. Boj o televizi přituhuje

V brněnském studiu České televize vznikl stávkový výbor jako přímá reakce na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. Podle členů výboru tento návrh vážně ohrožuje budoucnost televizních studií v Brně a Ostravě, protože se o jejich existenci vůbec nezmiňuje a neposkytuje jim žádnou zákonnou oporu.
„Návrh zákona odmítáme. Chybí v něm zákonná opora pro existenci regionálních televizních studií. Zveřejněný návrh převést financování ČT a ČRo pod státní rozpočet bez ústavních pojistek považujeme za likvidaci médií veřejné služby,“ uvedl předseda stávkového výboru Jan Havlík.
Nynější zákon o České televizi výslovně stanoví, že součástí ČT jsou Televizní studio Brno a studio Ostrava.
Brněnský stávkový výbor v současnosti čítá jedenáct členů a podle Havlíka pečlivě sleduje vývoj situace. Je připraven přijímat další kroky, včetně případných stávkových opatření, aby bránil nezávislost a rozsah veřejnoprávního média. Tato iniciativa odráží rostoucí obavy zaměstnanců České televize z dopadů připravované legislativy, která má zásadně změnit financování a strukturu veřejnoprávních médií.
Hrazení poplatků má skončit s letošním rokem, ČT se to nelíbí
Podle představ koalice by se už od ledna mělo zrušit placení koncesionářských poplatků. „Poplatky se ruší, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady ČT a ČRo necháváme beze změny,“ sdělil ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na tiskové konferenci.
Zákon by měl podle Klempíře začít platit od 1. ledna 2027, ještě ho však čeká připomínkové řízení a celé projednávání ve Sněmovně a Senátu.
Koncesionářské poplatky mají být nahrazeny financováním přímo ze státního rozpočtu. Vládní koalice prosazuje tento model s cílem zajistit předvídatelnost, avšak generální ředitel České televize Hynek Chudárek k němu vyslovil vážné výhrady.
„Pro vedení České televize i nadále zůstává financování prostřednictvím poplatků ve stávající výši preferovanou formou. Pouze tak je schopna poskytovat rozsah veřejné služby jako doposud, dostát všem smluvním závazkům, plnit schválené dlouhodobé pětileté plány a naplňovat uzavřené memorandum,“ vyjádřilo se vedení ČT po schůzce s ministrem kultury Klempířem.
Navrhovaný model financování prý není dostatečně předvídatelný. „Současně není podle předběžných propočtů pravdou, že novela vrací objem finančních prostředků, se kterými by případně Česká televize nově disponovala, do roku 2024. Podle generálního ředitele Hynka Chudárka se jedná o podstatně výraznější propad. Z aktuálních informací, které má vedení ČT zprostředkovaně k dispozici, se jeví jako zřejmé, že pokud novelizovaný zákon vstoupí v platnost, bude muset management televize přijmout razantní opatření s viditelným dopadem na rozsah veřejné služby,“ uvedl management ČT.
