Jiří Paroubek: Hřibovina aneb Jak prodražit most o 100%

Ale jinak na tomto mostě za téměř 2 miliardy mají jezdit cyklisté, kterých opravdu v této části Prahy mnoho není. A prý tam mají chodit také chodci. Kdo zná dobře Prahu, tak ví, že mezi Zlíchovem a Podolím žádná velká frekvence chodců nebude.... Ale co je nejpodstatnější, pirátský náměstek pro dopravu Hřib nám zařídil, že na tomto mostě nebudou jezdit auta. Prý proto, tak to aspoň drmolí současná kandidátka pirátů na primátora města, že prý kousek dál je Barrandovský most. Možná, že by si tato jistě milá paní měla občas udělat cestu automobilem právě po Barrandovském mostě. A pak by zjistila, že každé odlehčení dopravy by bylo v této části města dobré. Ale to strana, která se snaží pod nejrůznějšími záminkami v zásadě vytlačit automobilovou dopravu z Prahy vůbec, asi těžko může pochopit.
Ovšem otazníků kolem tohoto mostu je víc. Jak je možné, že z původně rozpočtované částky a nemluvím zde ani tak o oněch 972 milionech korun z roku 2021, ale o aktualizovaném rozpočtu 1,1 miliardy korun z roku 2024 (!). Jak je možné, že se najednou náklady stavby tak razantním způsobem navýšily? Jsou to prostě neuvěřitelné důvody, které uvádí obhájci toho navýšení. Vždyť ten, kdo připravoval a schvaloval rozpočet stavby, na základě kterého se uspořádalo výběrové řízení na tuto stavbu, musel počítat s těžkými geologickými podmínkami, jež jsou na dně Vltavy. Tedy tam, kam byly umísťovány pilíře mostu. Je ovšem otázka, zda jsou tyto geologické poměry takové, aby to opravňovalo navýšení rozpočtu a nákladů stavby.
Ostatně, podstatně navýšena byla také částka, která byla původně plánována na nedávno skončenou rekonstrukci Barrandovského mostu. Původní podmínky výběrového řízení vůbec nepočítaly s tím, že by měl být použit při rekonstrukci mostního tělesa ten nejkvalitnější a tudíž nejdražší cement. Prostě neuvěřitelný diletantismus. Anebo záměr, který nahrává, no čemu jinému nežli korupci.
Politickou odpovědnost za tyto přehmaty ve výstavbě, respektive rekonstrukci obou mostů v Praze nese bývalý primátor a poté náměstek primátora pro dopravu Hřib. Ten se ovšem tváří jako by se ho celá věc vůbec netýkala. Ba dokonce rekonstrukci Barrandovského mostu považuje za svůj životní úspěch.
Stejně tak bude jistě považovat za svůj životní úspěch výstavbu lávky, promiňte Dvoreckého mostu, za téměř 2 miliardy korun.... Tak se hospodaří v Praze s veřejnými penězi. Tedy, pokud piráti dostanou příležitost, aby předvedli plně své schopnosti anebo spíše svou kolosální neschopnost.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
