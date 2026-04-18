„Řekněte to Pavlovi.“ Ševčík setřel prezidenta

Vyhrocenou debatu o klíčových otázkách, které v současnosti rezonují českou politickou scénou, přinesl diskusní pořad 360° na stanici CNN Prima NEWS. Jeho hosty byli poslanci Věra Kovářová (STAN), Miroslav Ševčík (SPD), Michal Kučera (TOP 09) a Roman Kubíček (ANO). Střetli se v názorech na energetickou bezpečnost, rozpočtovou odpovědnost i na diplomatickou situaci v rámci Severoatlantické aliance.
Jedním z diskutovaných témat byly obavy občanů o dostatek pohonných hmot a plynu. Přítomní se shodli, že v současné chvíli není důvod k panice a čerpací stanice jsou zásobovány dostatečně. Debata se však brzy stočila k otázce vládní komunikace a schopnosti státu zajistit krizové rezervy.
Poslankyně Kovářová v této souvislosti kritizovala způsob, jakým vláda přistupuje k ekonomickým zásahům do trhu. „Vláda mohla postupovat podle zákona o cenách. Chce si ale usnadnit život a ztížit život podnikatelům, které nutí, aby prodávali se ztrátou,“ uvedla politička.
Politici následně otevřeli i širší téma závislosti země na fosilních palivech. Diskutovali o nutnosti hledat dlouhodobé koncepty, jakými jsou například podpora železniční dopravy či jiných zdrojů energie.
Další část diskuse ovládlo téma státního rozpočtu, konkrétně návrh Aleny Schillerové na prodloužení možnosti nezapočítávat výdaje na obranu nad dvě procenta HDP do deficitu rozpočtu. Tento krok má podle návrhu platit pro příštích deset let. Zatímco zastánci argumentují nutností investic do obrany a kritické infrastruktury, kritici hovoří o nebezpečném rozvolňování rozpočtových pravidel.
Jak uvedl poslanec Kubíček, „dopravní infrastruktura je součástí obrany,“ a proto je podle něj potřeba k financování přistupovat strategicky. Naopak Kučera upozornil na rizika, která s sebou tato výjimka nese, a označil ji za cestu k dlouhodobému obcházení fiskální zodpovědnosti.
Ševčík: Generální tajemník NATO byl „neúspěšným premiérem“
Politiky zaměstnávala také návštěva generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Praze. Debata se soustředila na to, jak je současný postoj České republiky vnímán v zahraničí. Hosté řešili, zda vládní kroky a diskuse o výdajích na armádu neoslabují důvěryhodnost země v očích aliančních partnerů. Ševčík v této souvislosti kritizoval přístup vlády k nákupům zbrojní techniky a zdůrazňoval, že investice musí být účelné a efektivní, nejen kvantitativní.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Ostrá slova na adresu Marka Rutteho zazněla právě z úst Miroslava Ševčíka, jenž generálního tajemníka neváhal označit za slabého politika. Své hodnocení doprovodil přirovnáním ke kariéře bývalého předsedy Evropské komise Jacquese Delorse, o němž prohlásil, že kvůli němu Evropská unie „začala strádat“.
Pokračoval tvrzením, že Rutte je „neúspěšný premiér“, přičemž dodal, že mu tuto přezdívku nepropůjčil on sám, ale jeho lid.
Tato slova nenechala chladnou poslankyni Věru Kovářovou. Proti Ševčíkovu tónu se důrazně ohradila a upozornila na to, že generální tajemník NATO je nejvyšším představitelem organizace, jejíž je Česká republika nedílnou součástí. Kovářová zdůraznila, že takové hodnocení ze strany diskutujícího není na místě.
Podle Kovářové je třeba vnímat Rutteho roli v mezinárodním kontextu mnohem šířeji. „Pan Rutte si rozhodně zaslouží vstřícnost,“ podotkla poslankyně. Argumentovala tím, že Rutte má za sebou diplomatické úspěchy, například když dokázal jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vytvořil nárazník pro zbytek aliance. Kovářová tím naznačila, že si váží jeho schopnosti udržet jednotu NATO v krizových chvílích.
Debata se dotkla i politického pozadí Rutteho návštěvy. Hosté analyzovali, zda je cesta generálního tajemníka do Prahy běžnou diplomatickou rutinou, nebo signálem, že aliance věnuje České republice zvýšenou pozornost kvůli problémům, které zde mohou nastat.
Pavel se jel do Chile „učit od Pinocheta“
Hovořilo se i o armádním podcastu „Kamufláž“, v němž vystoupil prezident republiky. Pozastavení rozhovoru ministerstvem obrany vyvolalo u části opozice obvinění z cenzury. „Je to cenzura, je to pomsta prezidentovi,“ mínila Kovářová. Už by podle ní všichni měli „přestat trucovat“ a začít se chovat trochu důstojně.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
„Řekněte to Pavlovi. Ten trucuje,“ reagoval Ševčík.
Atmosféra se však nejvíce vyhrotila v momentě, kdy přišla řeč na zahraniční cesty hlavy státu. Ševčík se v rámci kritiky uchýlil k ironické poznámce o cestě Petra Pavla do Chile, když prohlásil, že se prezident „jel učit od Pinocheta“.
Za nepřímé přirovnání Pavla k bývalému chilskému diktátorovi se na Ševčíka obořila Věra Kovářová. „Vy jste asi na takovéto služební cestě nebyl, když ani nevíte, co tam je všechno za úkony,“ obořila se na poslance.
Ševčík pak začal pobaveně spekulovat, jestli Pavel náhodou do Jižní Ameriky neletěl kvůli tomu, aby se vyhnul setkání s Ruttem.
„Pane kolego, přestaňte dělat divadlo,“ obula se do něj Kovářová. „Pojďme to brát trochu vážně, nejste tu na pískovišti,“ okřikla Ševčíka. Podle poslankyně by diskusi prospělo „ubrat testosteronu“ a zdůraznila, že prezidentská cesta se plánuje dlouho dopředu.
