Petr Hampl: O mezigenerační solidaritě

Reálné důchody současných starých lidí prý musí být sníženy, aby bylo zbylo víc peněz pro budoucí důchodce, tvrdí nám vláda a liberální ekonomové.

Taková argumentace by se snad dala přijmout, kdyby byly za ušetřené peníze postaveny třeba další elektrárny – s tím, že zisk z těch elektráren půjde na budoucí důchody. Samozřejmě, musel by s tím být spojen realistický propočet, kolik bude elektřina v budoucnu vynášet a musela by být splněna spousta dalších podmínek. Ale v principu je to myslitelné.

Jenže se zdá, že Fialova vláda činí ve prospěch další generace pouze to, že část peněz ukradne a část utratí za jakousi nesmyslnou cizí válku. To není nic jiného než cynický výsměch a logicky se nabízí otázka, jak je možné, že to někteří berou vážně, a že to dokonce označují za ekonomicky racionální.

To proto, že je to vůbec nezajímá? Chtějí jen vyjadřovat souhlas s vládou a čekají na nějakou frázi, kterou by mohli mechanicky opakovat. Tak tu frázi dostali.

(zdroj: petrhampl.com)

