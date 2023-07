Petr Hampl: O morálním hodnocení

reklama

„Sdílím názor, že Rusko bylo k válce vyprovokováno,“ nechal se slyšet Václava Klaus a chátra nové aristokracie se předhání, kdo ho hůř urazí.

Připomínám, že ex-prezident se nevyjádřil úplně přesně. Nejde o to, že bychom snad Rusy tak uráželi, že by jim povolily nervy a zahájili válku. Jde o to, že vedení západních států rozehrálo situaci tak, že Rusko mělo na výběr jen ze dvou variant. Přistoupit na kapitulaci, ztrátu samostatnosti a rozdělení země na okupační zóny. Nebo zahájit vojenskou operaci. Dělá to z Ruska agresora? Stal se Ladislav Jagellonský agresorem tím, že jako první zaútočil na tureckou armádu?

Zpětně se ukazuje, že mnozí nesmírně přeceňovali Vladimíra Putina. Brali ho jako naprosto geniálního šachistu, který je schopen uhrát každou situaci a nenechat se zatáhnout do přímého konfliktu. I já jsem tu chybu udělal. Vznikla tím, že jsme porovnávali mentální výkony jeho a západních státníků. Jenže být o několik tříd výše než kdokoliv na Západě, na to ještě nemusíte být genius.

Nicméně to úplně nejdůležitější je něco jiného. A sice, že to není náš problém. Náš problém je, jak přežije Česká republika a český národ. Náš problém není, jak má být odměněno či potrestáno Rusko.

(zdroj: petrhampl.com)

