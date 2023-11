Petr Hampl: O rakovině džihádistické propagandy

reklama

Tak je to tady. Ti, kdo před v posledních týdnech plní veřejný prostor propagandou palestinského džihádu, přidávají plyn a začínají otevřeně podporovat muslimské obsazování Evropy. Třeba Ondřej Krátký, přední obhájce džihádu proti západní civilizaci, přišel s tezí, že historicky nikdy žádný džihád neexistoval. Muslimové prý byli mírumilovní, dokud nezačali opakovat to, čeho se Židé dopouštěli kvůli nim. Takže těch 200 milionů lidí zavražděných při muslimském obsazování světa, to se nepočítá. Masakrování černých Afričanů, to neexistuje. Vyvraždění Arménů, které se stalo inspirací pro holocaust, to se nepočítá. A teď ty chudinky oprávněně táhnou do Evropy.

Je to morálně odporné a je intelektuálně urážlivé. Je veliká škoda, že jinak skvělý Časopis argument dává takovému odpadu prostor, a to nejen jako jednomu ze stanovisek v debatě, alle jako hlavnímu autoritativnímu názoru. U konspiračních webů to nepřekvapuje, tam je přece jasné, e za všechno můžou Źidi. Od Argumentu by se přece jen dala čekat určitá úroveň. Ale propaganda džihádu se šíří jako rakovina – mainstreamem i všemi typy alternativy.

(zdroj: petrhampl.cz)

