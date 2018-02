Petr Hampl: První česká džihádistka

V prvním veřejném odhalení džihádistické buňky působící v Praze by nemělo uniknout, že součástí zabijáckého spolku je 24letá dívka s původním jménem Kristýna. Nemusíme znát detaily, ale základní obrysy příběhu se rýsují s vysokou pravděpodobností. Naivní česká dívka potká exotického cizince, který je tak jiný než místní kluci. Není divu, zatímco čeští kluci z normálních rodin od malička čelí nejrůznějším tlakům a buzeracím, nesmějí vůbec nic, mužské vzory jsou jim zesměšňovány a nečeká je nic lepšího než mechanická práce v montovně za plat, který stěží stačí na obživu, místní Arabové si žijí jinak. Zákony pro ně neplatí, s penězi nemají problém, jsou systematicky povzbuzováni k agresivitě a ujišťováni o své nadřazenosti. Naivní dívka z chudé rodiny může tedy snadno nabýt dojmu, že potkala prince, začne s ním chodit do muslimské obce a za pár měsíců má zcela vymytý mozek. Časem nejspíš zjistí, že vše není až tak pěkné, ale to už je pozdě.

Aby špatného nebylo málo, náboženská obec není „běžná“ mešita. Společenství v Praze na Černém mostě je celoevropsky vyhlášené centrum, jaké by nebylo v žádném arabském státě trpěno. Jenže v českých zemích máme multikulti a mechanické opakování mantry, že když je někdo muslim, musí být přece z principu umírněný a mírumilovný.

Ale to pořád není všechno. Do mešity na Černém mostě jsou masově voděny děti z pražských základních a středních škol. Ne tak, že by se jim dostalo zdrojů z obou stran (tedy nejdřív radikální mešita a potom přednáška Centra pro studium politického islámu nebo vystoupení Martina Konvičky), ale s tím, že extrémistické muslimské centrum je jediným správným zdrojem poznání. Vím o pár případech, kdy si rodiče stěžovali. Pokaždé škola reagovala nátlakem, útokem proti rodičům a drobnou šikanou dítěte, které bylo v důsledku naštvané, že se do toho rodiče pletou.

V normálně fungujícím státě by takové ředitele škol vyšetřovala kriminální policie. Že děti chodí na exkurze do teroristického centra, je větší průšvih, než kdyby kluci chodili na stáž do pouličních gangů a 13leté dívky do nevěstinců. Zatím víme o jedné vycvičené teroristce Kristýně, která se časem bude chtít vrátit. Kolik policistů vytíží? A kolik dalších takových teroristek je na cestě? Nebo české úřady zvolí britskou cestu spočívající v tom, že když vycvičený džihádista dokáže vydržet několik týdnů bez trestného činu, je prohlášen za bezpečného a není dále sledován?

A vláda mezitím utrácí peníze daňových poplatníků za boj proti těm, kdo si na situaci stěžují. Naprosto přesně podle vzoru, jaký známe z Německa, Švédska, Francie atd.

Aby článek neskončil jen bezmocným vztekem, doporučuji akci. Pište odpovědným činitelům, ať s tím průšvihem v pražských školách něco dělají. Konkrétně se jedná o následující osoby:

Ministr školství se jmenuje Robert Plaga, kontakt na elektronickou podatelnu je ZDE.

Pražskou primátorkou, a tudíž zřizovatelkou pražských středních škol, je ještě pořád Adriana Krnáčová. Její elektronická podatelna je ZDE

Předsedou školského výrobu parlamentu je Václav Klaus mladší, jeho můžete kontaktovat ZDE.

Platíme je, a ne špatně. Tak ať se snaží.

