Jiří Paroubek: Skončí náčelník generálního štábu ve své funkci dříve?

A že by mu rychlejší vystřídání ve funkci jen prospělo. Je vůbec na pováženou, aby náčelník generálního štábu s odpuštěním kecal do politiky. Od toho je v našem ústavním pořádku ministr obrany. Ten k tomu má nejen ústavní pozici, ale v případě generála Zuny také vysokou kompetenci. Podobné jestřábí názory, jaké předvádí Řehka ovšem předvádí také šéf NATO Rutte. Na jedné straně Rutte i Řehka sice hovoří o tom, že ruská armáda je zcela neschopná dokonce vojensky porazit i Ukrajinu. Ta je ovšem podporována prakticky všemi zeměmi Západu materiálně i finančně. Od nedávné doby ovšem přestala podpora ze strany Spojených států, které sdělily Evropě, evropským lídrům v rámci NATO a EU, že je to jen jejich válka. Takže na jedné straně je ruská armáda slabá. Na druhé straně je ovšem tak silná, že může zaútočit svými voji za pár let na celou Evropu...To opravdu rozum nebere...
Připomínám, že podle zcela objektivních statistik je porovnání ruských kapacit v oblasti zbraní a zbraňových technologií ve vztahu k státům Evropské unie a evropským členům NATO v poměru jedna ku třem ve prospěch států NATO. Čeho se tedy obávat?
Lidé jako Řehka jenom neodpovědně šíří válečnickou propagandu mezi českou veřejností. A místo aby uklidňovali veřejnost, tak jí svými militantními řečmi znepokojují. Tomu je potřeba učinit přítrž.
A zřejmě rychleji nežli si to chce pan generál připustit. Až bude Řehka hovořit z pozice bývalého náčelníka generálního štábu, přece jenom už tolik škody nenadělá. Lze očekávat, že řada iniciativ placených jistými zájmovými skupinami blízkými vojensko-průmyslovému komplexu jej bude často zvát na nejrůznější konference mezinárodního charakteru, aby říkal dál svá moudra. Čím dál víc ale tyto kecy budou brány jen jako kuriozita.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
