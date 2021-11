Petr Hampl: Vstříc čínskému století?

reklama

Oren Case v bystré poznámce na serveru American Compass upozorňuje, že jestliže Čína začíná být hospodářskou supervelmocí a finanční toky tomu začínají odpovídat, pak to také znamená, že životy Američanů budou řízeny z Číny. My v České republice to známe velmi dobře. Naše média, naše politika, náš životní styl jsou už více než dvacet let řízeny z ciziny a my máme jen velmi malou možnost to ovlivnit. Rozhodují lidé, pro které nejsme nic jiného než krmelec. Velmi často rozhodují Američané. Teď to začínají prožívat z druhé strany, a zjišťují, že řízení světa z jediného centra není až tak skvělé. Je to pro ně nové i tím, že dosud byli zvyklí reagovat na jakoukoliv hrozbu nebo problém tím, že někam vystřelili rakety. Na Čínu ale střílet nemůžou.

Je ale docela možné, že Američani mají štěstí. Čínští investoři nebudou vůči životům Američanů o nic arogantnější a přezíravější než americká nejvyšší vrstva. Možná dokonce naopak. Nebudou se snažit dělnickou třídu převychovávat ani ji nebudou brát jako soupeře. Mohlo by se dokonce ukázat výhodou, že Číňané mají větší smysl pro stabilitu, takže by se s nimi žilo lépe než s bláznivými korporátním manažery a jejich neustálým zoufalým navyšování zisků.

Prodělala by ale americká nejvyšší třída, která nemůže předpokládat, že by čínští investoři souhlasili s pokračováním nehorázných manažerských odměn.

Největší riziko nespíš spočívá v tom, co by to udělalo s Číňany. Obvykle to bývá tak, že když někdo získá příliš velkou moc, změní ho to k horšímu.

(zdroj: petrhampl.com)

