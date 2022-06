Petr Hampl: Zločinci z ČEZ

reklama

„Milionové prémie šéfů ČEZ nestojí za hádku,“ píše šéfkomentátorka Hospodářských novin. Inu, jak komu.

Rozhodně platí, že v době, kdy tisíce domácností směřují do nezaviněných exekucí, je rozděleno 130 milionů korun mezi lidi, kteří jsou buď nejneschopnějšími břídily v zemi, nebo profesionálními zločinci. Třetí možnost neexistuje.

ČEZ je přece v státním vlastnictví proto, aby dodával českým podnikům a domácnostem spolehlivou a levnou energii. ČEZ ovšem dodává nejdražší energii v celé Evropě. To je výsledek, který by u soukromého podniku odpovídal bankrotu. Jaké bonusy by dostal ředitel, který převzal dobře fungující podnik a během pár let by ho dovedl ke krachu? Přesně takové odměny by mělo dostat vedení ČEZ.

Jenže ono je to horší. Členové představenstva nespravují technologie, neřídí údržbu, nezabývají se obsluhou zákazníků. To všechno je práce podřízených manažerů. Nezabývají se ani rozvojem, protože ČEZ se nijak nerozvíjí, prostě jen pokračuje v činnosti. Kdyby představenstvo zmizelo, na činnosti organizace se to nijak neprojeví. Nikde nebudou chybět.

Ta parta, mezi kterou bude rozděleno 130 milionů, se fakticky zabývá jednou jedinou věcí. Vytváření obstrukcí, aby se náhodou nepodařilo energie zlevnit.

