Petr Kolman: Mareš, Babiš, Marvanová, slunce a H-System

Jediné, co není v Brně "rozkopané", je Zbrojovka!

Mareš a Babiš jsou kamarádi do deště

Jelikož teď ministři padají jak hrušky, mám pro pana Andreje Babiše návrh: vzít si do vlády Leoše Mareše.

Odůvodnění:

a) jmenovaný je zvyklý pravidelně vstávat brzy, aby stihl svou Ranní show na Evropě 2, takže by mohl včas chodit i na schůze Babišovy vlády, která se schází, tuším, zpravidla okolo 6. hod. ráno i dříve.

b) nemá VŠ, takže nemá plagiovanou DP či BP

c) je populární

d) je bohatý, tak už nemusí krást

e) někdo to dělat musí

Populismus na druhou

Lidovci vyzvou (resp. již vyzvali) vládu, aby odkoupila byty z HSystému, vláda na odkup patrně použije peníze ze zdanění církevních restitucí!

Akce se uskuteční okolo roku 2040 až se vyjasní komu ty byty a pozemky vlastně patří...

Nový zákon

Šok!

Chystá se prý zbrusu nový zákon, že dokud člověk nemá dokončena všechna správní a soudní řízení, tak nesmí zemřít, prostě nesmí!

Lékaři se již teď děsí 130-letých pacientů...

H-Systém hýbe světem práva

Mediálně aktivní právnička a politička Hana Marvanová již v TV říkala, že má řešení – všechny klienty by měl odškodnit stát. Inu, jak jinak! Vzhledem k tomu, že se celkem jedná o tisíc klientů, pakliže by každý dostal od státu náhradu ve výši jen jednoho nebo dvou milionů, tak je to celkem minimálně miliarda korun, ale spíše v reálu by to byly miliardy dvě.

Je otázkou, zda se bude též navrhovat, aby ona cca miliarda či dvě byla následně stržena soudcům, policistům a dalším osobám, které dle H. Marvanové a dalších zapříčinili průtahy, kvůli kterým by mělo dojít k citovanému odškodnění klientů H-systému.

Pokud se řekne, že zde byly vážné průtahy, které mají být odškodněny, pak je nutné i nalézt jejich viníky. Nemožno, aby to skončilo českým – jsou zde sice miliardové škody, které zaplatí stát, ale nikdo za ně nemůže!

Hezké léto, vážení čtenáři PL.

Petr Kolman, právník a publicista

