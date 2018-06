Petr Smutný: Zhrzená Karla

27.06.2018 16:34

Kdyby byla současná ministryně obrany voják, nedovolila by si neposlechnout rozkaz nadřízeného. Pokud by měla v sobě alespoň zbytek soudnosti, odešla by v tichosti. S úlevou, že už se její excesy nepřipomínají, a že vlastně končí elegantně s celou vládou v demisi. Jenže Karla Šlechtová není ani voják ani profesionál. Proto kolem sebe kope.