Petr Žantovský: Kavky, straky, supi, a spol.?

Pěti-koalová sněmovní množina oných 108 rádoby-vládců si v kolaboraci s podobně odvozenou senátní podmnožinou ve stylu „já na bráchu – brácha na mě“ přihrála tu cumbefél už po léta letoucí kýženou nadvládu nad Radou ČT i nad Radou ČRo – a tu třetí takzvaně „veřejnoprávní“ pidi radu – tedy Radu ČTK - už dávno řešit nemusí – tu si už od počátku (tedy už asi před těmi 30 lety) ošéfovala sama ta ČTK za té oné tehdejší plné politické podpory těch tehdejších politiků, takže ta pidi Rada ČTK už 30 let nezlobí a nehájí zájmy veřejnosti (což ze zákona musí), ale naopak – před zájmem veřejnosti hájí zájmy těch struktur, co řídí tu ČTK ve vlastních zájmech těch struktur, co logicky nejsou v souladu se zájmem veřejnosti jako takové.

reklama

Lapidárně řečeno. Což několik z těch členů té Rady ČTK velmi spontánně přiznalo přímo při veřejném zasedání za souhlasného mlčení zbytku souručenství, přičemž jen 2 ze sedmi členů byli tehdy i proti tomuto nesmyslu, ale dehonestovat a vytěsnit 2 rebelanty není s pomocí bulvárního bulváru žádná práce, když je už nejvyšší čas vyrobit exemplárně odstrašující příklady. No a do toho formátu je nutno zglajchšaltovat i ty „zbývající“ dvě rady – tedy tu Radu ČT i tu Radu ČRo – respektive její členy. „A berte to jako politickej úkol.“ (Řečeno s okřídlenou hláškou z filmu.) Že aby jako bylo jasno! Od toho si vás tam v té vaší politice a jejích strukturách vydržujeme.

Je to prostě už přes 30 let imrvére némlich ta samá písnička (po těch několika jejich pěti či deseti letkách) už notně obehraná. A to až tak, že by většina ze skutečných odborníků v praxi logicky už ani nemohla předpokládat, že by to těm starým, resp. staronovým strukturám ještě někdy mohlo vyjít. A ejhle – „už je to tady“ ...

Stará (a už notně obnošená) vesta toho německého střihu tady – říkávalo se tomu v jistých kruzích „bavorský model“ – má zafungovat jako svěrací kazajka. A protože kobyla už kope z posledního, tak to spěchá, jako nikdy, meine herrn genossen. Alles klar. Jawohl, zum befehl, herr komandant.

Fotogalerie: - Přerušená sněmovna

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 6% Nova 3% Prima 35% Barrandov 2% Nevím / Na TV nekoukám 54% hlasovalo: 28839 lidí

Kdo se tu vskutku vyzná v tom loutkovišti mediálně vezdejším, tak ten ví své a není nutno mu cokoliv dalšího vysvětlovat. A kdo se v tom nevyzná, ten má právě teď a tady jednu (spíš akutně, než jen aktuálně) velmi účinnou možnost. A to, už konečně nevěřit ničemu a nikomu – a zároveň se velmi nahlas a velmi nekompromisně zeptat, jak to co nejdřív (nejpozději ihned) s konečnou platností vyřeší podle not většiny (čili podle výsledků referenda) ve prospěch zájmů veřejnosti právě tahle politická suita – samozřejmě jmenovitě s osobní odpovědností nejen politickou, ale i hmotnou – tedy i majetkovou. Požadavky toho typu se z fóra vox populi ozývají čím dál víc a hlasitěji.

Národ (anebo lid, chcete-li) to podvědomě cítí a vnímá. Podobně, jako před 55 lety, kdy si ti tehdejší vlastizrádní politici v čele s Bilakem, Kolderem, Švestkou a spol. ze strachu museli zvacím dopisem zajistit udržení té jejich totality pomocí tanků cizích okupačních armád – byl to ten jejich „zvací dopis“ a ten se tu po 55 letech opakuje – tak to vnímají „ti lidi tam dole“. Proč? Protože ta dnešní kobyla kope stejně, jako ta tehdejší, jen opačným kopytem sem, kopytem tam. „Bratříčku, zavírej vrátka …“

A pamětníci potvrdí, že v létě 1968 (tj. měsíc před československým srpnem) byl vojenský zásah i ve Francii – proti vlastnímu obyvatelstvu. Jakoby paralela? Inu, kdo se nepoučí z vlastní historie, ten sám sebe odsuzuje k tomu, aby si ji prožil znovu. A tak by tu zcela nepochybně byla lepší ta cesta slovenská, než ta francouzská, že?

„Jak prosté, milý Watsone.“

Psali jsme: Kauza Ševčík. Nejde o pomyslnou účast na výtržnictví s ukrajinskou vlajkou. Petr Žantovský zná ten pravý spouštěč Odpad v podobě komentáře. Žantovskému se nad některými autory vrací mládí v sedmdesátých letech Okamura na obrazovce? Problém. Proběhl útok na nového šéfa ČT. Petr Žantovský vstal ze židle, když to viděl Dezoláti, Putinovci... Ti jdou proti ČT. Padlo veřejně! Nový ředitel byl u toho. Petr Žantovský má jasno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.