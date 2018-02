Přemysl Votava: Hrdina, který se nehodí…

V Čechách tradičně oslavujeme i kamenujeme, to vše bez dlouhých cavyků, k tomu připouštíme lži i polopravdy. Ty pak papouškujeme po desetiletí… sochy kácíme, ulice přejmenujeme, hrdiny v hrobech ještě po desetiletí kádrujeme.

Příkladem těch hrdinů ze té „špatné barikády“ odboje, je Julius Fučík (23.2. 1903 – 8.9.1943). Dnes si připomínáme 115. výročí jeho narození. Pro ty školou povinné, …. Julius Fučík byl významný prvorepublikový novinář, spisovatel, divadelní kritik, hrdina protifašistického odboje, ale také přední komunista. A to je ten „škraloup“ na jeho kádrovém profilu. Jeho slavná „Reportáž…“ psaná za německé okupace ve věznici na Pankráci, byla přeložena do 90 jazyků světa. Také je nutno říci, že „Reportáž psaná na oprátce“, se stala naší nejvíce překládanou knihou. 167 motáků propašovaných z pankráckého vězení, je výpovědí o hrdinství i zbabělosti. Julius Fučík se stal po únorovém převratu symbolem nové moci, ale za to Julia Fučíka přece trestat nemůžeme ….

Julius Fučík je opět kádrován, má být vymazán z naší paměti. Jako další vlastenci věřil ve své ideály podobně, jako desetitisíce statečných z období německé okupace, kteří položili své životy za svobodu své vlasti. Byli mezi nimi národní socialisté, komunisté, sociální demokraté, sokolové a další bezejmenní hrdinové, ti všichni bojovali na jedné barikádě.

Naši stateční předkové vytvářeli slavné dějiny naší země. Jejich činy i jména nám závidí celý svět, zapsali se do dějin obou světových válek. Českoslovenští legionáři bojovali na transsibiřské magistrále, naši letci trestali německé okupanty v bojích nad Británií, 1. československý armádní sbor v SSSR osvobozoval Kyjev a další města na Ukrajině, Polsku, Slovensku…, svět obdivoval naše výsadkáře, ti spolu s domácím odbojem, poslali do pekla R. Heydricha,… Naši vojáci a další vlastenci umírali za svou vlast, mnozí se vděku nedočkali.

Fučíkovo jméno má být zapomenuto, nehodí se do polistopadové režie. Mizí z učebnic dějepisu, z české literatury i z historie protifašistického odboje. Jeho sochy byly odstraněny, roztaveny. Dnešní mladá generace, dostává nové vzory, často jen ty virtuální hrdiny, prostřednictvím médií či PC. Nekamenujme hrdiny…

Fučík byl komunistou, ale i českým vlastencem. Zemřel na německém popravišti ( 8.9.1943). Fučíkovým odkazem nám budoucím, se stalo jeho známé ….“ Lidé bděte!“

Přemysl Votava, Národní socialisté

