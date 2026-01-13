Přemysl Votava: Kam zmizely zlaté české ruce?

Řemeslo i půda se dědily, jméno rodinné firmy se budovalo po staletí. V době rakouské monarchie se o nás říkalo, že jsme kovárnou Evropy. Naši řemeslníci se za svoji práci nemuseli stydět.
Není to tak dávno, kdy bylo samozřejmostí opravit si vrata do garáže, vyměnit si pneumatiku u auta nebo zatlouci skobu do zdi a nepraštit se do prstu. I ty naše české chaty i chalupy mají základ v české řemeslné šikovnosti. Fyzická práce nás šlechtila a manželka nás za to doma pochválila. I v době „předlistopadové“ jsme si dokázali poradit. Nebyl v obci autoservis, byl ale šikovný soused, druhý soused byl elektrikář, nebo zedník a tak to bylo se vším.
Vypravujte to dnes dětem, studentům, budou na vás koukat, že jste přišel z jiného světa, že jim vyprávíte pohádky. A kdy naposledy ČT přitáhla diváky seriálem o poctivém řemesle? Nepamatuji si.
Není také pohádkou, že před lety vládly Evropě značky, jako Škoda, Baťa, ČKD, Jawa, Tatra, Avia, TOS… Vyváželi jsme cukrovary, pivovary, cementárny, elektrárny, rafinérie i zbraně. Český průmysl, to byly železárny, ocelárny, ale i zbrojovky, automobilky, sklárny... Energetickou soběstačnost zajišťovaly atomové elektrárny, ale i vodní díla, která stále budí údiv. Svět nakupoval české tramvaje, lokomotivy, naftové motory, obráběcí stroje, letadla, vodní i parní turbíny, sklo i porcelán.
Československo, jako třetí stát na světě, hned po SSSR a USA, vyslalo v roce 1978 svého kosmonauta do kosmu. Kolem měst rostly statisíce bytů, které jsou jen snem pro současné mladé rodiny s dětmi. Zní to jako z pohádky, ale bylo to tak.
Politické změny po roce 1989 přinesly zásadní změnu ekonomické orientace. Místo českých značek východní trhy ovládla západní konkurence. Pod rypadly buldozerů zmizely tradiční české značky. Místo zemědělských plodin vyrostly podle dálnic obří montovny, velkosklady, místo práce pro zručné řemeslníky se nabízí práce pro skladníky. Po dálnicích se valí jak divoká řeka kamiony z celého světa, stali jsme se velkoskladem Evropy. Nízké mzdy jsou hluboko pod mzdou zaměstnanců starých zemí EU.
Tradiční řemeslnost se stala odpudivým, montérky strašákem, trestem. Učiliště netáhnou, některá řemesla jsou zcela bez zájemců, navzdory potřebě. Technické obory, jsou na okraji zájmu i samotných studentů. Střední a vysoké školy sice chrlí tisíce studentů, ale často bez skutečných potřeb české ekonomiky. Stále více hledáme řemeslníky, zedníky, prodavačky, zdravotní sestry na Ukrajině, v Moldávii, na Slovensku. Naopak od nás odchází za lepšími mzdovými podmínkami naši lékaři, strojaři, vysokoškolsky vzdělaní lidé. Vesměs mladí lidé. Dopady pociťujeme již dnes, naše populace stárne, rodí se stále méně dětí...
Také náš venkov se změnil, mizí tradiční plodiny, kácí se ovocné sady, stáváme se stále více závislými na dovozu. Banány sice již máme, ale dovážíme brambory, cibuli, květák, švestky, vepřové, jablka… Česká vesnice ztrácí své pracovní příležitosti, včera zavřeli poštu a lékařskou ordinaci, dnes prodejnu potravin a hospodu, školní děti vozí autobus někam do dálky. Lidé jezdí autem do města pro chleba nebo na poštu.
