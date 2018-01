Přemysl Votava: Selský rozum zvítězil

Vaše „statečné šiky“, které přišly ze všech koutů české země, v této bitvě obstály. Tolik očekávaná bitva skončila jejich vítězstvím, nad bojištěm stále stoupá dým,… elitní šiky Pražanů a jejich spojenců, byly rozprášeny prostými „venkovskými sedláky“. Stalo se tak navzdory očekávání téměř celé západní Evropy. To pomyslné bitevní pole, po dvoudenním klání, ovládli „prostí sedláci z českého a moravského venkova“, kteří tu bitvu vybojovali pod prapory zemanskými. Vítězi se stali ti často vysmívaní a podceňovaní občané venkova, kteří měli být jen těmi pouhými figurkami v tomto klání o prezidentský stolec. Přesto dokázali zvítězit.

Ke korunovaci byl již připravený i nový panovník, on stál v plném lesku a ve své kráse uprostřed svých rádců. Před bitvou i během ní, přijímal hold a podporu všech těch mocných, kteří si přáli porážku nenáviděného českého zemana z Vysočiny. Dle plánů bitva o prezidentský stolec měla být rychlá a hlavně vítězná, počty i procenta tomu nasvědčovala. Všichni byli již natěšeni z blížícího se podílu na moci. I hostiny byly pro vítěze připraveny, muzikanti, klauni i herci, bili k pobavení vítězů pozváni. Dopadlo to ale jinak, než očekávali, ti prostí venkované, ti občané z malých i větších měst, městeček, vesniček se spojili pod praporcem svého panovníka a zvítězili, proto oni, místo nich slaví.

Toto vítězství nám v mnohém připomíná naše slavné husitské tradice, také naši předci v době ohrožení se sjednotili proti škůdcům země.



V táboře těch poražených dnes vládne panika, nenávist i strach. Svou porážku nechtějí přiznat podobně, jako před pěti lety, při první přímé volbě prezidenta. Také podzimní parlamentní volby skončily jejich porážkou, dnes prohráli i ty volby prezidentské. Dle prvních ohlasů cítíme, že budou chtít rychle zapomenout na tuto porážku, tedy jít cestou odvety, opět útočit, škodit, chodit žalovat do Bruselu, Paříže, Vídně, do Berlína. Za každým svým neúspěchem budou hledat ruského, či čínského agenta. Místo nenávisti by však měli respektovat výsledek voleb. Sláva vítězům, čest poraženým…

Vítězem těchto voleb jsou řadoví občané, zejména z těch zapomenutých českých a moravských měst, či z malých obcí. K vítězství nás dovedla jejich rozhodnost a jednota, s jakou vyslyšeli hlas svého prezidenta a přišli ho podpořit do volebních místností. Díky jim barva Miloše Zemana ovládla mapu České republiky. Selský rozum zvítězil!

Přemysl Votava

Mpř.Národní socialisté

Psali jsme: To je síla: Příznivci Drahoše začali houfně doufat, že Zeman umře, či odejde Miroslav Kulhavý: Společnost je rozdělena na dvě půlky; a co je mezi nimi? Jasné zjištění: ,,Zemák" utáhl rozhodující většinu lidí na poslední chvíli Miloš jen nechal to Drahošovo hovno stéci a v tu chvíli bylo jasné, kdo je prezident. Štěpán Kotrba pro vás rozebral, co rozhodlo volby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV