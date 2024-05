Přemysl Votava: Útok na demokracii

reklama

Jak víme, demokracie je diskuse. V Handlové atentátník místo podání ruky či výměny názoru stiskl spoušť. Cílem atentátu nebyl jen premiér Slovenska, cílem byla suverénní politika slovenské vlády. Robert Fico dnes statečně bojuje o svůj život, bojuje i o osud demokracie na Slovensku. Bojuje dokonce i o osud české demokracie, je totiž zřejmé, že atentátník zasáhl i ji.

Slovensko se tak dostalo do světové pozornosti, to, co bývalo pravidlem někde v daleké „Tramtárii“, se zabydlelo u „nás“. Atentátník Juraj Cintula, jakýsi spisovatel, básník, vraždou chtěl změnit výsledky voleb. Jak se vyjádřil, na svůj čin je dokonce hrdý… Jeho cílem bylo vyvolat strach v každém z nás. Je možné, že se mu to i podařilo.

Rozhodně to není ojedinělý či šílený střelec. U mnohých se stal hrdinou. Již dnes je asi tím nejznámějším slovenským básníkem. I ta soudní vazba se stane spíše fešáckým kriminálem za pozornosti médií. Jeho příběh poslouží k dalšímu tažení proti slovenské vládě.

Mám také obavu, aby se zítra neobjevila snaha mu navléknout ruskou kamizolum a přiřadit ho tak k tzv. proruským skupinám. Zejména až se zjistí, že dokonce umí rusky…

Svobodné volby se tak stávají spíš jen formalitou, vítěze povětšinou již dnes neurčují voliči. Politici hledají cesty, jak obejít voliče, jak je vyhnat od volební urny. Také média přebírají větší roli, než je obvyklé v demokracii. Na Slovensku sehrála svou negativní roli, místo podpory a respektu k výsledkům parlamentních a prezidentských voleb rozdělila společnost. V této atmosféře se daří extrémním názorům, často i s těmito tragickými dopady.

Přibližně za měsíc, 28. června, uplyne sto let od sarajevského atentátu. Obětí atentátu, který provedl student Gavrilo Princip, se stal následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este. Sarajevský atentát se stal záminkou pro Rakousko-Uhersko k útoku na Srbsko, a tím následně i k rozpoutání první světové války.

Atentát také posloužil rakouské policii k naplnění věznic. Každý jen trochu podezřelý putoval na komisařství, či následně do kriminálu. Podezřelým se tehdy mohl stát vskutku každý, z Haškova slavného románu byl tím postiženým zcela apolitický hostinský od Kalicha Palivec, který dostal deset let kvůli obrazu císaře pána, na kterém se vyřádily ty neplechy mouchy.

Však i další hrdina z Haškova románu, hrdinný voják Josef Švejk, se stal podezřelým pro svou až příliš podezřelou aktivitu ve prospěch císařské monarchie. Jak to všechno dopadlo, dnes po sto letech již víme. V každé, i v té malé české vesničce stojí pomníky hrdinů, statistika uvádí 200 tisíc padlých, 210 tisíc invalidů… Sirotky či vdovy statistika neuvádí. První světová válka, to bylo celkově deset milionů padlých, miliony zmrzačených… Je to pouhých sto let.

Modleme se dnes společně za život statečného Roberta Fica. Bojuje i za naši suverenitu. Važme si jeho statečnosti. Přišel mezi nás, přišel nám podat ruku, místo toho bojuje o život…

