Průzkum: Jak se Češi staví k alternativnímu investování do půjček?

Místo ukládání peněz do konzervativního životního pojištění či na spořicí účet stále více lidí zkouší alternativní formy investování, jako jsou třeba investice do půjček. Dokazují to výsledky velkého průzkumu společnosti Bondster, která investice do půjček nabízí už rok a sdružuje přes 4 200 investorů.

Lidé spíše investují nižší částky do relativně bezpečných investičních produktů, jako jsou penzijní a životní pojištění, spořící účet a stavební spoření. Více jsou ochotni ve svých investicích riskovat muži, lidé do 30 let a lidé s vysokoškolským vzděláním. Vyšší částky lidé investují do nemovitostí a půdy, do více riskantních produktů (alkohol, kryptoměny, forex a komodity…) investují méně častěji a menší částky.

Podle průzkumu, který pro společnost Bondster vypracovala agentura Ipsos Marketing, plánuje 80 % Čechů v letošním roce investovat nějaké peníze. Zpravidla půjde o menší částky v řádech desetitisíců. Konkrétně 31 % dotázaných plánuje investovat kolem 10 tisíc korun, naopak pouze 8 % lidí plánuje investovat více než 200 tisíc korun.

Investice do půjček jsou stále oblíbenější

Investice do půjček jsou trendem posledních let, zajímá se o ně stále více lidí, což potvrzují i čísla společnosti Bondster. Aktuálně společnost eviduje přes 4 200 investorů a objem půjček již překonal 175 milionů korun. „Bondster funguje jako trh investic. Propojujeme investory z řad široké veřejnosti s důvěryhodnými poskytovateli půjček. Naši investoři tak mohou jednoduše a bez znalostí finančního trhu dosáhnout slušných výnosů. Přitom vždy klademe velký důraz na bezpečnost a likviditu finančních prostředků investorů. Pro snížení rizika jsou půjčky obvykle zajištěny např. nemovitostí,“ říká ředitel firmy Bondster Robert Hluchník.

Podle průzkumu podporuje oblibu investic do půjček jejich jednoduchost a přijatelný poměr mezi možným výnosem a případným rizikem. Moderní způsoby investování vyhledávají především mladší lidé – až třetina respondentů ve věkové skupině do 30 let oproti pouze 10 % respondentů v důchodovém věku. „Mladší investoři dávají přednost vyššímu riziku a vyšším výnosům. Právě těm je potřeba nabídnout moderní investiční produkty, které dokáží namíchat požadovaný mix rizika a výnosu. Mezi tyto produkty se řadí například investování do půjček,“ vysvětlila ekonomka a ředitelka poradenské společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Bondster je česká FinTech společnost, která zprostředkovává investice do půjček. Prostřednictvím trhu Bondster lze investovat do mnoha půjček poskytnutých různými společnostmi. Bondster pro snížení rizika umožňuje investovat do půjček, které jsou zajištěny nemovitostí nebo jiným movitým majetkem. Měsíčně se na platformě Bondster proinvestuje 15 milionů Kč, průměrný roční výnos je 10,2 %.

