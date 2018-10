Průzkum: Volby a trvalé bydliště. Voličům by korespondenční volba pomohla

Zhruba 14 % občanů ČR starších 18 let nebydlí v místě svého trvalého bydliště a v době voleb tak musí buď cestovat, nebo si vyřídit voličský průkaz. V absolutních číslech je to více než milion voličů.

Vyplývá to z průzkumu, který pro Institute for Democracy 21 (IFD21) vypracovala agentura MEDIAN. Každý pátý občan, který nebydlí na své adrese, se dle zjištěných dat k volbám nechystá. Možnost volit by tak ve zmíněných případech usnadnila korespondenční volba, a proto dnes autoři petic za možnost distančních voleb předali poslancům Společné prohlášení, v němž je vyzývají, aby podpořili existující návrh zákona.

Pod aktuálním návrhem zákona o korespondenční volbě, který předložila Markéta Pekarová Adamová letos v červnu, je podepsáno 28 poslanců z TOP 09, STAN, Pirátů, ODS a KDU-ČSL. Tento návrh je nyní zařazen na schůzi sněmovny a čeká na projednání v prvním čtení - to ale může trvat ještě dlouho. Předkladatelé proto chtějí nechat hlasovat o jeho dřívějším projednání, i s odkazem na zájem veřejnosti o toto téma. „V obecné rovině současný návrh zákona podporujeme, máme k němu jen několik výtek technického charakteru,” uvedl Vojtěch Pikal z Pirátů, jeden z poslanců, kteří dnes Společné prohlášení od občanů obdrželi.

„Pod návrhem jsme podepsaní a podporujeme ho, jsem ale skeptický k tomu, zda se jej podaří v tomto volebním období schválit, protože to opatření se vládním stranám příliš nehodí,” vyjádřil obavu předseda STAN Jan Farský. Z uvedeného průzkumu MEDIANU pro IFD21 vyplývá, že 45 % voličů ANO zavedení korespondenční volby podporuje, u voličů ČSSD je to 35 %. Pozitivně se k tématu nedávno vyslovil v pořadu Otázky Václava Moravce také ministr vnitra Jan Hamáček. Připustil, že by se mohlo týkat i Čechů, kteří jsou v zahraničí krátkodobě, nebo jen v době voleb nejsou doma. „Teď si musí vyzvedávat voličský průkaz, potom v tom místě hledat volební místnost, takto by se to vyřešilo,“ uvedl. Kladně se v tomtéž diskusním pořadu vyjádřil i předseda Lidovců. „Zavedení korespondenční volby by bylo fér vůči lidem, kteří nás reprezentují v zahraničí, především vůči vědcům a dalším lidem, kteří mají někdy potíže cestovat stovky kilometrů kvůli volbám,“ prohlásil Pavel Bělobrádek.

Výzvu od občanů dnes převzali kromě Bělobrádka a Farského také Helena Válková, předsedkyně petičního výboru (ANO), Leo Luzar (KSČM), Vojtěch Pikal (Piráti) a Markéta Pekarová Adamová (TOP09). Situace volby mimo domov se dle zmíněného průzkumu nejvíce týká mladých lidí, ve věkové kategorii 18–29 let dokonce každého třetího voliče (30 %), každého třetího občana žijícího v Praze a každého pátého na Plzeňsku. Ve skupině, která uvedla, že chodí k volbám, jich jenom 10 % bydlí mimo trvalé bydliště, naproti tomu u skupiny respondentnů, která avizovala, že se k příštím volbám nechystá, je to dvakrát tolik (20 %).

„Účastnit se voleb je pro tuto část populace náročné, buď musejí cestovat, často stovky kilometrů, anebo si vyřizovat voličský průkaz. Týká se to hodně studentů, ale nejhůř jsou na tom rozhodně stovky tisíc Čechů v zahraničí,” řekla Kateřina Písačková z Institute for Democracy 21, autorka jedné ze tří existujících petic. Dodala, že téměř desetina občanů s volebním právem (9 %) si podle zjištěných dat alespoň jednou v životě vyřizovala voličský průkaz. Většina z nich (91 %) pro volby v rámci České republiky, 6,5 % pro volbu v zahraničí a necelá 3 % pro obě tyto možnosti. Pokud by korespondenční volba byla zavedena, využilo by ji podle průzkumu MEDIANU pro IFD21 v příštích parlamentních volbách až 32 % voličů. Tři čtvrtiny respondentů by umožnily volit poštou nejen ze zahraničí, ale i v rámci ČR, jako to funguje například v Německu či Rakousku.

„Mnoho z nás žije dlouhodobě v zahraničí, vychováváme své děti s dvojím občanstvím a chceme jim jít příkladem v plnění občanských povinností. Mnohahodinové cesty na ambasády a velvyslanectví však i nám zabraňují v našem právu volit,“ stojí ve Společném prohlášení autorů petic, pod kterým jsou kromě Písačkové podepsaní Alexandra Čadová, lékařka a předsedkyně Krajanského spolku Čechů a Slováků v Asturii ve Španělsku, Marta McCabe, zakladatelka České a Slovenské školy v Severní Karolíně, Jitka Sebek, učitelka v Minnesotě a Ladislav Půst z Fyzikálního ústavu AV ČR, mj. autor otevřeného dopisu českých vědců žijících a pracujících v zahraničí. Občané hodlají podpisy sbírat i nadále a předat je poslancům znovu ve chvíli, kdy půjde zákon do prvního čtení.

Další výsledky průzkumu:

43 % Čechů podporuje zavedení korespondenční volby, u mladých lidí do 29 let je to 49 %

32 % voličů, kteří se chystají k příštím volbám do PSP by využilo korespondenční volbu, kdyby měli tu možnost

12 % těch, kteří uvedli, že se ke klasickým volbám nechystají, by svůj hlas poštou odevzdali

75 % Čechů by umožnilo volit poštou i v rámci ČR, pokud by korespondenční volba byla zavedena. 72 % by to umožnilo krajanům žijícím trvale v zahraničí a 79 % těm, kteří jsou v zahraničí jen přechodně

největší podporu má korespondenční volba u voličů TOP 09 (84 %), Pirátů (64 %) a SPD (50,2 %)

důvěra ve způsob voleb: 25,1 % občanů si myslí, že je pravděpodobné, že u klasických voleb může docházet k podvodům; u korespondenční volby se podvodů obává 46,7 % lidí a u internetových voleb 51,1 %; důvěra se snižuje s přibývajícím věkem voličů.

autor: PV